Sony Xperia 1 VI旗艦機告別祖傳21:9螢幕 望遠拍更好且追焦快
Sony 今（15）日舉辦 Xperia 新品發表會，發表2024 年旗艦機Xperia 1 VI 與中階機Xperia 10 VI。Xperia 1 VI這次在螢幕尺寸上告別代表性的21:9設計，改為19.5:9 比例，搭載可達7.1倍變焦的全新望遠光學變焦鏡頭，同時在對焦上速度更快，售價3萬9990元起，5月27日正式開賣；10 VI價格較為親民，售價1萬3990元，預計6月上旬上市。
記者周淑萍/綜合報導
Sony全新旗艦智慧型手機Xperia 1 VI，延續著本命特色，拍照功能依舊超專業，採三鏡頭配置，均使用蔡司 T* 鍍膜處理，包含5200 萬畫素主鏡頭＋1200 萬畫素超廣角＋1200 萬畫素潛望式，最遠達到7.1倍變焦的全新望遠光學變焦鏡頭，具備85mm至170mm寬廣連續光學焦段，同時呈現自然膚色及臉部細節，扎實散景效果大幅提高人像照的專業感。
而全新長焦微距功能透過變焦鏡頭結構可以拍攝最近4公分的特寫。追焦速度大幅提升，整合來自Alpha相機可辨識人體形態和姿態的AI姿勢預測技術，實際在現場測試，即便主體被遮擋或能見度不佳，都還能即時自動對焦追蹤，同時延續傳統，搭載實體拍照快門鍵，但按鍵更大一些，半按快門鍵即可快速啟動相機對焦後拍攝。
螢幕部分，Xperia 1 VI使用6.5吋螢幕，從相當具有代表性的21:9螢幕，改為19.5:9 比例，螢幕亮度較前代提高約1.5倍，同時加入全新「Sunlight Vision強光影像增強技術」，可顯著提升在強光環境中的螢幕可見度，而全新螢幕支援1-120Hz智慧調節螢幕更新率，提升效能同時可更加省電。依舊保留3.5mm有線耳機孔及享受High-Resolution高解析音質。
搭配高通Snapdragon 8 Gen 3 處理器，幀率可依據遊戲環境變化，即時調整CPU使用率與螢幕更新率，並提供追蹤速度和觸控掃描頻率設定，帶來更精細的觸控操作選擇。新增VC均熱板散熱元件並搭載全新低功耗螢幕，提供超越前代機種約2倍的待機時間。
Sony Xperia 10 VI
同時還有發表Xperia 10 VI中階機，搭載6.1吋Full HD+ OLED螢幕，配備5000mAh電量，搭載Snapdragon 6 Gen 1 處理器，透過強化的處理器效能以及更優化的電池功耗，進一步提升影片連續播放時間較前代機型增加約10%。搭載雙鏡頭三焦段（16mm、26mm、52mm）的相機模組，支援2倍光學變焦，此外，Xperia 10 VI 首度搭載旗艦級機種的Creative Look創意外觀功能。