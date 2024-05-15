分區員訓遭轟虛設！新進756人仍要到台北受訓 台鐵公司回應了
交通部台灣鐵路管理局今（2024）年元旦起正式公司化，首批新進人員近日分兩梯報到，但有新進人員抱怨，台鐵已成立分區員訓，但卻要求新進人員仍要到台北地區受訓「這樣設分區員訓單位有意義嗎」，對此，台鐵公司回應，台鐵公司新進從業人員均至各分區所屬單位報到，並非集中台北地區報到，而部分專業訓練，考量資源和有利管理，始集中到台北地區辦理實體課程，並提供外縣市學員住宿及餐食。
記者林莞茜／綜合報導
台鐵公司首批從業人員共錄取756人，錄取率約16.91%，較鐵路特考平均錄取率14.57%寫下新高，近來也陸續展開報到受訓作業，但有新進人員抱怨，台鐵已成立分區員訓，但即便錄取報到地點在南部，竟也要全台所有單位報到後前往台北受訓，讓他不解投訴「分區員訓單位有意義嗎」，直言新生訓練課程很不方便，各區員訓單位也很閒。
對此，台鐵公司回應，台鐵公司新進從業人員均至各分區所屬單位報到，並非集中台北地區報到，另為確保113年新進從業人員基礎訓練暨專業訓練的品質，採用「實體暨分區直播課程」，學員於分區各直播教室上課，並由主播端統一授課，確保教學一致性；惟部分專業訓練，譬如電務專業訓練，由於課程專業且學員人數較少，為統合訓練資源並有利於管理，始集中到台北地區辦理實體課程，並提供外縣市學員住宿及餐食。
台鐵公司指出，班、值班站長班及乘務人員班等，為提高訓練效果，均為集中訓練，全省各單位仍須集中台北地區受訓。另依照台鐵公司訓練分層架構，目前行車人員在職訓練及職業安全衛生在職訓練等回訓課程，亦均於各分區訓練所辦理課程，依此提高訓練頻率，加強在職人員熟練度。