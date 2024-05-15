黃勇傳簽約金高達500萬！連續3天通知未歸隊　統一獅：真的沒辦法

黃勇傳場上認真場外卻欠下債務！獅隊教練團嘆：他有明星球員特質

▲黃勇傳簽約金500萬元，卻被統一獅隊開除，經紀公司也證實他的財務狀況不佳。（圖／統一獅隊提供）
▲黃勇傳簽約金500萬元，卻被統一獅隊開除，經紀公司也證實他的財務狀況不佳。（圖／統一獅隊提供）

記者吳政紘/綜合報導

統一獅隊內野手黃勇傳今（15）日被球團正式開除，原因主要是他連續3天未歸隊，也沒有請假，已經嚴重違反內規，加上黃勇傳還有場外債務問題，獅隊決定「快刀斬亂麻」，跟他說再見，獅隊也發出聲明，並給他離隊證明書，據了解，黃勇傳在場上表現不錯，被認為是未來獅隊希望，甚至可打10年以上，獅隊教練團也說：「他很有明星球員特質。」

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黃勇傳生性樂觀　具備明星球員潛力

黃勇傳心臟大顆，面對一些狀況，他的生性樂觀，不畏懼危機，是天生的棒球好手，來自布農族的他，2022年被獅隊以第一輪第五順位第一指名選進。

獅隊非常看重他，還給他500萬簽約金，但他才短短2年就決定要跟球隊「提前領」簽約金，為了還債務，他也跟球隊請假。

沒想到連續三天球隊希望他回歸，他都「放鳥」，獅隊只好忍痛跟他說再見。獅隊教練團高志綱、劉育辰都曾說過，「他心臟大顆，天不怕地不怕個性不錯，很可惜，不然他也具有明星球員的特質。」甚至看好他可打10年以上。

此外，隊友也認為黃勇傳在場上是很認真的球員，一些狀況也比較少見，可惜是無法兼顧場上跟場下的生活。

據了解，黃勇傳目前有2個孩子，近期因為孩子生病，又有一些狀況，雖然他月薪約8萬元，比起一般上班族都高，但積欠大筆債務的關係，只好讓他提前離開球界。

黃勇傳小檔案：

綽號：企鵝

出生日期：2004年03月12日（20歲）

身高體重：172公分、83公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省彰化縣

所屬族裔：布農族

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名

簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）

職棒月薪：8萬元新台幣（2024年）

經歷：

彰化縣東山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）

（以上資料參考：台灣棒球維基館

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