黃勇傳場上認真場外卻欠下債務！獅隊教練團嘆：他有明星球員特質

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黃勇傳心臟大顆，面對一些狀況，他的生性樂觀，不畏懼危機，是天生的棒球好手，來自布農族的他，2022年被獅隊以第一輪第五順位第一指名選進。
獅隊非常看重他，還給他500萬簽約金，但他才短短2年就決定要跟球隊「提前領」簽約金，為了還債務，他也跟球隊請假。
沒想到連續三天球隊希望他回歸，他都「放鳥」，獅隊只好忍痛跟他說再見。獅隊教練團高志綱、劉育辰都曾說過，「他心臟大顆，天不怕地不怕個性不錯，很可惜，不然他也具有明星球員的特質。」甚至看好他可打10年以上。
此外，隊友也認為黃勇傳在場上是很認真的球員，一些狀況也比較少見，可惜是無法兼顧場上跟場下的生活。
據了解，黃勇傳目前有2個孩子，近期因為孩子生病，又有一些狀況，雖然他月薪約8萬元，比起一般上班族都高，但積欠大筆債務的關係，只好讓他提前離開球界。
黃勇傳小檔案：
綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：8萬元新台幣（2024年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
（以上資料參考：台灣棒球維基館）
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