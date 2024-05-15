陳庭妮三天不見老公！胡宇威吵架「脫口一句」 結局超展開
女星陳庭妮去年（2023）和胡宇威在美國紐約登記結婚，夫妻倆工作繁忙，聚少離多，不僅婚禮進度卡關，連「做人」都沒有空，她今（15）日出席美妝量販店活動，被問到相關問題也笑說：「胡宇威現在都在划船」，表示已經三天沒見到胡宇威，對方因為新實境節目練習到太累，都早早就睡著，兩人吵架時，常因胡宇威一句笑到吵不起來。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳庭妮最近行程滿檔，不僅演出舞台劇《婚內失戀》，還要接著宣傳新劇《幸福房屋事件簿》，而胡宇威也加入實境節目《上船了各位！》，正在積極進行划船特訓，陳庭妮也透露，她和胡宇威很少吵架，兩個人都偏理性，不過她生氣時很喜歡講道理，常會不小心講出成語，讓胡宇威一頭霧水問：「妳先說這個成語是什麼意思？」兩人也因此就吵不起來。
陳庭妮透露老公的中文能力大幅進步，連媽媽都對此讚譽有加，就連回老公見親戚都會被稱讚，胡宇威也因為這樣很開心，她表示，拍戲幫助胡宇威很多，讀劇本強迫他要會看中文，認真的胡宇威手機備忘錄打開都是成語，陳庭妮還爆料老公現在吵架也會講成語了，但自己的英文卻沒有進步。
事實上，先前陳庭妮迎來35歲生日，人卻遠在孟加拉工作，胡宇威也隔空示愛，以肉體養出31杯「蠟燭」遠端送上「人肉蛋糕」給予祝福，並寫下：「祝妳生日快樂！！當妳在遠方忙，我在這送妳31杯蠟燭。」還搞笑說自己像是怪獸哥吉拉的背面，讓網友驚呆直呼：「這是所謂獅子男的浪漫嗎？很特別獨一無二的人體生日蛋糕嗎？很會唷！」
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