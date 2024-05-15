劉俊謙撇正牌女友！狂撩小S「妳在香港我就單身」遭他怒嗆：渣男
《小姐不熙娣》日前帶著小S、派翠克和班底們一起飛往香港錄製外景，除了親訪香港著名景點、品嘗道地港式料理，更特別邀請到劉俊謙帶著小S漫遊香港，讓小S興奮表示：「跟你一起在香港街頭是我沒想過的事情，那你可以冒充我男友嗎？可以勾手、牽手嗎？」沒想到劉俊謙竟霸氣回應：「不用冒充啊，就真的啊！」
記者吳昕蓓／綜合報導
實際上，劉俊謙私下已有一位穩定交往中的女友蔡思韵，兩人在合作《幻愛》時結緣，不過「撩妹」技術高超的他，竟對小S說出：「妳在香港的期間，我沒有女朋友」，聽得小S心花怒放，一旁的派翠克卻聽不下去，笑虧：「怎麼聽起來渣渣的？」一番話讓他立刻被小S巴掌伺候怒斥：「亂講！」
小S和派翠克對這趟香港行都感到相當興奮，當大家來到「廟街」，熱情的店家和民眾看到節目團隊心情激動，沒想到其中一攤牛雜店家老闆竟對著小Ｓ說：「我認識妳，但是我忘記妳的名字！」讓小Ｓ感受到巨大的失落感，哭喊：「我不想吃了！」但老闆下一秒卻笑說：「小Ｓ看起來只有20來歲！」瞬間把國際巨星哄好，還不忘嘟嘴裝可愛！
一行人到下個攤位品嘗美食時，立刻就被老闆認出：「你是小Ｓ，誰不認識？」反觀派翠克被誤認成「肩膀有鳥的蔡康永」，一行人也品嘗到了香港知名辣蟹料理、米其林等級的燒鵝、廟街小吃以及茶餐廳，讓小Ｓ、派翠克、班底以及大來賓們相當滿足。
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