李正皓被中國制裁不忘狂酸徐巧芯！這名嘴沒被列入要告台辦發言人
中國國台辦今（15）日制裁李正皓、劉寶傑等台灣5名嘴，李正皓今晚在政節目「新台派上線」時發表3點聲明，第一他沒有買榜，第二王義川憑什麼入榜，第三3Q加油好嗎？李正皓更不旺狂酸徐巧芯，以後罵人都不要罵徐巧芯，也不要查徐巧芯信箱，更不要借徐巧芯家門前路權，要搞就搞大的，借天安門路權、罵習近平；同台的來賓、名嘴王瑞德也喊冤為何自己沒上榜，明天要去告發國台辦發言人內亂外患罪。
政治中心/綜合報導
李正皓主持政論節目時說，這次只有5位、少數媒體人被中國制裁，引發網路群起激憤，3Q還說國台辦是瞎了嗎？他要發表三點聲明，第一，他沒有買榜，完全以實力為主；第二，王義川憑什麼入榜，他不過是講了中國搭高鐵沒有靠背，他建議把王義川拉掉，換成名嘴范世平。
李正皓說，第三點，3Q加油好嗎？「我的車尾燈都看不到」，以後罵人都不要罵徐巧芯、不要再查徐巧芯信箱，要查就查習近平，也不要借徐巧芯家門前路權，應該借天安門，要搞就搞大的！
李正浩不忘一直狂酸徐巧芯，「什麼徐巧芯的死亡筆記本，我是上習近平的死亡筆記本！」
同台的名嘴王瑞德說，他四年前也被制裁過，但這次名單沒有他，他明天要去告發國台辦發言人內亂外患罪，他也敬告朱鳳蓮女士不要惹他，不然他一起告。
王義川則說，今天收到很多訊息，以為他得坎城影展，他就緊張了，結果是被列乳中國的懲戒名單，結果發現制裁名單有裴洛西、蕭美琴，那他為什麼被懲戒？呼籲國台辦發言人回頭是岸、回祖國走走，兩岸關係會被這種人搞壞。