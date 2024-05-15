劉寶傑《關鍵》回應國台辦！粉絲狂刷留言嗨喊：國際級黑幫領袖

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劉寶傑與來賓們熱烈討論，情緒十分激動，節目才開播15分鐘，就有超過3萬人同時在線上觀看，讓不少網友嗨翻，紛紛直呼，「中共國的制裁就跟假的一樣，看寶傑就知道了」、「寶傑身價更高了」、「寶傑被認證，行走五十萬」、「窮山惡水出刁民」、「寶傑成真正大尾啦，國際級黑幫領袖」、「中國新領導人寶傑」、「中國很愛看關鍵時刻」、「今年最好笑的事，中國懲戒台灣名嘴」。
事實上，中國國台辦發言人陳斌華今早宣布將嚴懲黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川這5名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情，陳斌華強調，對惡的沈默和縱容，便是對善的不公與傷害，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。
雖然中國官方嚴厲批評劉寶傑，但劉寶傑今晚的回應仍在微博上掀起熱議，許多中國網友熱烈討論，「今晚的劉寶傑和黃世聰像打了興奮劑一樣」、「估計回去晚上準備好去美國的退路了」、「下一波看到將趙少康，尹乃靜列入名單」、「黃世聰明顯有點害怕」、「我個人感覺保潔和黃世聰心裡是有點發怵的」、「他倆平時就跟打了興奮劑一樣，今天不得嘚瑟死。」
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