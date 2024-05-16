帥哥被盜圖！女子裝成戀人還宣佈婚訊 大馬男「被宣告結婚」嚇傻
一名身高超過180公分、面容帥氣的男子近期被朋友詢問「是否要結婚了」，讓單身的他感到一頭霧水，一問之下才發現有名女子長期盜取他的照片，並佯裝成他的戀人，甚至宣佈婚訊。嚇傻的他趕緊聯繫此名女子要求他暫停此行為，卻慘遭女子封鎖，一連串的荒謬行為讓他哭笑不得。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《大都會日報》，該名受害者是30歲的馬來西亞籍男子納茲魯，他得知自己被陌生人盜圖並「被宣佈結婚」後，擔憂女子還會繼續盜照，因此在社群平台上揭露此事，同時向親友澄清。
據悉，納茲魯在兩週前得知自己被盜圖，該名女子對外宣稱是他的女朋友，並不斷發出他的生活照，跟朋友們說穩定交往中，還準備要結婚。納茲魯知情後立刻透過TikTok聯繫她要求撤照，稱她的行為「如同詐騙」，但女子旋即封鎖他。
納茲魯於是在自己的社群平台X上說明此事，沒想到原本封鎖他的該名女子知悉後，竟指控他毀謗，荒謬的事情發展讓他十分驚訝。
納茲魯提及在揭露此事前有先看過女子的社群平台，發現她早在2016年便開始用其他男子的照片當成男友，認為她並不是初犯，而且精神方面可能有認知障礙。納茲魯坦言雖然此事造成他很大的困擾，但只要這名女子沒有造成他實質的安全問題，他不會報警。