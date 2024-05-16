輝達股價過去一年飆漲逾200%！黃仁勳薪酬水漲船高、去年成長6成

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而黃仁勳2024會計年度的3420萬美元總薪酬也高於其他業界大佬，超微執行長蘇姿丰為3040萬美元，英特爾執行長基辛格則為1690萬美元。
仔細觀察黃仁勳的薪資結構，基本薪資跟前一個年度大致相同，主要導致薪資大增的原因是在於股票獎勵。以2024會計年度來看，輝達股價狂飆逾200%，而黃仁勳在最新一年度獲得的股票獎勵總額高達2670萬美元，跟前一年的1970萬美元比起來多出35%。
而除了股票獎勵，黃仁勳也收到400萬美元的非股權計劃獎勵薪酬，他在2023年度並沒有拿到這筆獎勵，而在更前一年的2022年度則是有拿到。
而黃仁勳也將在6月的台北國際電腦展（COMPUTEX）再度來台，預計在開幕前一天（6月2日）舉行主題演講，將概述AI生態系統的下一步發展，市場也期盼黃仁勳能再為AI市場再添成長動力。
而輝達預計下週5月22日公布第一季財報，業界預期財報表現將優於預期，下個年度也受到AI伺服器帶動，預期將持續大幅成長。針對輝達股價，有外資分析師認為股價還能再漲50%，因為外界低估獲利能力，從3月底以來輝達股價就在850-950美元之間游走盤整，也有2家外資出手調高輝達目標價，分別是從780美元調高到1200美元、1050美元調高到1350美元。