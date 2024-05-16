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輝達股價過去一年飆漲逾200%！黃仁勳薪酬水漲船高、去年成長6成

▲輝達股價過去一年之內上漲了223.93%，執行長黃仁勳去年的薪酬跟著水漲船高。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達股價過去一年之內上漲了223.93%，執行長黃仁勳去年的薪酬跟著水漲船高。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者陳郁柔／台北報導

近期全球掀起AI熱潮，其中又以輝達身處中心，股價也在過去一年之內上漲了223.93%。而輝達近期披露，執行長黃仁勳去年的薪酬總額跟前一年比起來高出將近60%，比起超微執行長蘇姿丰和英特爾執行長基辛格都還要高。

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黃仁勳有著AI教父的名號，常常只要說出一句話、就能讓AI概念股瘋狂飆漲。而輝達在最新委託書中顯示，執行長黃仁勳在2024會計年度的總薪酬為3420萬美元，大約是新台幣10.9億。對比2023年會計年度的2140萬美元還要多出將近6成（約59%），而跟2020會計年度的2370萬美元比起來也多出44%。

而黃仁勳2024會計年度的3420萬美元總薪酬也高於其他業界大佬，超微執行長蘇姿丰為3040萬美元，英特爾執行長基辛格則為1690萬美元。

仔細觀察黃仁勳的薪資結構，基本薪資跟前一個年度大致相同，主要導致薪資大增的原因是在於股票獎勵。以2024會計年度來看，輝達股價狂飆逾200%，而黃仁勳在最新一年度獲得的股票獎勵總額高達2670萬美元，跟前一年的1970萬美元比起來多出35%。

而除了股票獎勵，黃仁勳也收到400萬美元的非股權計劃獎勵薪酬，他在2023年度並沒有拿到這筆獎勵，而在更前一年的2022年度則是有拿到。

而黃仁勳也將在6月的台北國際電腦展（COMPUTEX）再度來台，預計在開幕前一天（6月2日）舉行主題演講，將概述AI生態系統的下一步發展，市場也期盼黃仁勳能再為AI市場再添成長動力。

而輝達預計下週5月22日公布第一季財報，業界預期財報表現將優於預期，下個年度也受到AI伺服器帶動，預期將持續大幅成長。針對輝達股價，有外資分析師認為股價還能再漲50%，因為外界低估獲利能力，從3月底以來輝達股價就在850-950美元之間游走盤整，也有2家外資出手調高輝達目標價，分別是從780美元調高到1200美元、1050美元調高到1350美元。

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