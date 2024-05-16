籃網退休「半人半神」Vince Carter15號球衣！他哽咽：這真的很酷

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Vince Carter大學時期就讀北卡羅萊納大學，是「籃球之神」Michael Jordan（喬丹）的學弟，大學時期Vince Carter就以灌籃聞名，在大三結束後，交易的球員正是北卡的隊友Antawn Jamison，進入到NBA後，Vince Carter以勁爆的灌籃，立刻吸引住所有NBA球迷的目光，也讓當時還是聯盟新球隊的多倫多暴龍，吸引不少球迷，新人年Vince Carter就以場均18.3分、5.7籃板、3助攻拿下新人王。
2000年NBA全明星賽Vince Carter參與灌籃大賽，Vince Carter用一系列誇張的灌籃奪下冠軍，其中的胯下灌籃，也成為NBA全明星賽灌籃大賽的經典畫面，而在暴龍Vince Carter也逐漸成為頭號球星。
自1999年球季開始連續三季率領暴龍打進季後賽，並和Allen Iverson、Tracy McGrady、Kobe Bryant被譽為當時「NBA四大分衛」被球迷稱為「西科東艾北卡南麥」2004-05賽季Vince Carter因薪資問題與球團交惡，並坦言「沒有認真打球」結果在當年12月就被暴龍交易至紐澤西籃網。
在籃網找回自信 Carter曾跟林書豪同隊
被交易到紐澤西的Vince Carter又開始認真打球，並連續3年幫助籃網打進季後賽，當時籃網「三劍客」Vince Carter、Jason Kidd、Richard Jefferson也成為老NBA球迷心中經典的組合之一，在籃網效力5個賽季後，2010年籃網決定重建，將Vince Carter交易至奧蘭多魔術，此後Vince Carter也開啟流浪生涯。
在被交易到魔術後，11年裡Vince Carter共待過6支球隊，分別是魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王、老鷹等，而在2020年當時新冠肺炎疫情肆虐全球，當年NBA宣布全面停賽後，Vince Carter的NBA生涯也中斷，而他曾跟林書豪同隊，也是球迷討論話題。
布魯克林籃網也在昨日發布影片，邀請Vince Carter回顧他在籃網時期的經典時刻，最後談到自己的15號球衣被退休，Vince Carter眼眶含淚說：「寫著我的名字的球衣將會永遠掛在上面，沒有人可以再穿他，這真的很酷。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 Vince Carter小檔案：
出生年月日：1977年1月26日（47歲）
國籍：美國
身高：6英尺6英寸（1.98公尺）
體重：220英磅（100公斤）體重
出生地：美國佛羅里達州代托納比奇
最高學歷：北卡羅來納（1995－1998）
NBA選秀：1998年 / 輪次：1 / 總順位：5
經歷：
（以上資料參考：維基百科）
出生年月日：1977年1月26日（47歲）
國籍：美國
身高：6英尺6英寸（1.98公尺）
體重：220英磅（100公斤）體重
出生地：美國佛羅里達州代托納比奇
最高學歷：北卡羅來納（1995－1998）
NBA選秀：1998年 / 輪次：1 / 總順位：5
經歷：
|1998－2004
|多倫多暴龍
|2004－2009
|紐澤西籃網
|2009－2010
|奧蘭多魔術
|2010–2011
|鳳凰城太陽
|2011－2014
|達拉斯獨行俠
|2014－2017
|曼菲斯灰熊
|2017－2018
|沙加緬度國王
|2018－2020
|亞特蘭大老鷹