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籃網退休「半人半神」Vince Carter15號球衣！他哽咽：這真的很酷

▲前多倫多暴龍球星「飛人」卡特（Vince Carter）進入名人堂決選名單，而籃網隊也宣布，將引退他的背號。（圖／美聯社／達志影像）
▲前多倫多暴龍球星「飛人」卡特（Vince Carter）進入名人堂決選名單，而籃網隊也宣布，將引退他的背號。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

布魯克林籃網昨（15）日深夜宣布退休前NBA名將Vince Carter（卡特）所穿的15號球衣，Vince Carter曾在2004-2009年效力紐澤西籃網（布魯克林籃網前身）在效力籃網的5個賽季中，Vince Carter場均繳出23.6分5.8籃板以及4.7助攻，並連續3年率隊打進季後賽，談到自己的球衣被籃網隊退休，他哽咽說道：「這真的很酷。」而Vince Carter過去多次扣籃好表現，被稱為「半人半神」，尤其在2000年的雪梨奧運的賽場上，Vince Carter飛越法國7呎2吋中鋒Frederic Weis，完成這記震撼世界的「死亡之扣」，更被一戰封神。

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多倫多發跡　Vince Carter驚艷NBA

Vince Carter大學時期就讀北卡羅萊納大學，是「籃球之神」Michael Jordan（喬丹）的學弟，大學時期Vince Carter就以灌籃聞名，在大三結束後，交易的球員正是北卡的隊友Antawn Jamison，進入到NBA後，Vince Carter以勁爆的灌籃，立刻吸引住所有NBA球迷的目光，也讓當時還是聯盟新球隊的多倫多暴龍，吸引不少球迷，新人年Vince Carter就以場均18.3分、5.7籃板、3助攻拿下新人王

2000年NBA全明星賽Vince Carter參與灌籃大賽，Vince Carter用一系列誇張的灌籃奪下冠軍，其中的胯下灌籃，也成為NBA全明星賽灌籃大賽的經典畫面，而在暴龍Vince Carter也逐漸成為頭號球星。

自1999年球季開始連續三季率領暴龍打進季後賽，並和Allen Iverson、Tracy McGrady、Kobe Bryant被譽為當時「NBA四大分衛」被球迷稱為「西科東艾北卡南麥」2004-05賽季Vince Carter因薪資問題與球團交惡，並坦言「沒有認真打球」結果在當年12月就被暴龍交易至紐澤西籃網。

在籃網找回自信　Carter曾跟林書豪同隊

被交易到紐澤西的Vince Carter又開始認真打球，並連續3年幫助籃網打進季後賽，當時籃網「三劍客」Vince Carter、Jason Kidd、Richard Jefferson也成為老NBA球迷心中經典的組合之一，在籃網效力5個賽季後，2010年籃網決定重建，將Vince Carter交易至奧蘭多魔術，此後Vince Carter也開啟流浪生涯。

在被交易到魔術後，11年裡Vince Carter共待過6支球隊，分別是魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王、老鷹等，而在2020年當時新冠肺炎疫情肆虐全球，當年NBA宣布全面停賽後，Vince Carter的NBA生涯也中斷，而他曾跟林書豪同隊，也是球迷討論話題。

▲林書豪和「半人半神」Vince Carter曾是老鷹隊友。（圖／取自推特）
▲林書豪和「半人半神」Vince Carter曾是老鷹隊友。（圖／取自推特）
布魯克林籃網也在昨日發布影片，邀請Vince Carter回顧他在籃網時期的經典時刻，最後談到自己的15號球衣被退休，Vince Carter眼眶含淚說：「寫著我的名字的球衣將會永遠掛在上面，沒有人可以再穿他，這真的很酷。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  Vince Carter小檔案：

出生年月日：1977年1月26日（47歲）

國籍：美國

身高：6英尺6英寸（1.98公尺）

體重：220英磅（100公斤）體重

出生地：美國佛羅里達州代托納比奇

最高學歷：北卡羅來納（1995－1998）

NBA選秀：1998年 / 輪次：1 / 總順位：5

經歷：

1998－2004 多倫多暴龍
2004－2009 紐澤西籃網
2009－2010 奧蘭多魔術
2010–2011 鳳凰城太陽
2011－2014 達拉斯獨行俠
2014－2017 曼菲斯灰熊
2017－2018 沙加緬度國王
2018－2020 亞特蘭大老鷹
（以上資料參考：維基百科


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