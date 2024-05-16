哈日族哭哭！日圓換匯變貴回0.2125元 換5萬差1天少吃3碗拉麵
美元大跌，日圓兌美元從155彈升到153價位，雖然新台幣兌美元今（16）日也強升了2角，但升幅沒有日圓大，日圓兌新台幣換匯價也變貴，台灣銀行日幣現鈔賣出價早盤回升至0.2125元，若與前交易日低點0.2098元相較，換新台幣5萬元，1天就少換3028日幣，等於在日本就少吃3碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率0.3%，低於市場預期的0.4%，這也是6個月來美國CPI漲幅首次回落，強化市場對美國聯準會降息的預期，美元指數大跌，來到104.13附近，亞洲主要貨幣兌美元也大幅彈升，其中日圓兌美元更從156價位快速彈升到153.57，目前在153.7附近震盪。
雖然新台幣兌美元今日早盤也強升逾2角，升破32.1元，一度來到32.086元，但升幅沒有日圓大，使得日圓兌新台幣換匯價也變貴了，「0.20字頭」只在昨日曇花一現，今日早盤台銀日幣現鈔賣出價一度來到0.2125元，目前在0.2123元附近。
以換新台幣5萬元來說，若在昨日低點0.2098元換匯，可以換到23萬8322日幣，今日用0.2125元換匯，只能換到23萬5294日幣，差1天就少換3028日幣，在日本就少吃3碗一蘭拉麵。