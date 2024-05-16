Energy昔傳牛奶、Toro不合！他坦承有心魔「導火線曝」坤達證實了
最殺舞蹈男團Energy今年宣告全面復出，不僅推出新專輯，7月還將在小巨蛋開唱，門票開賣就秒殺，人氣不減。過去盛傳Toro與牛奶不合，近日受訪時Toro坦言曾經跟牛奶有摩擦，當時兩人等級不夠，直到近兩年雙方才克服心魔，年紀增長也成熟許多。
記者薛羽彤／綜合報導
據《CTWANT》報導，Energy 2002年一出道就爆紅，隔年Toro因經紀公司與其餘成員糾紛而單飛，2005年牛奶也跟著退團。外界盛傳Toro與牛奶不合，受訪時Toro透露，曾經跟牛奶有摩擦，「直到這兩年我們才真的能放開心聊這件事情，原來當初我們太早想克服這個心魔，等級還不夠。」坤達也認同20年前團員之間少了溝通，現在他們若遇到問題，會一起坐下來好好談，而不是帶著情緒爭執。
Energy相隔22年再合體，4位團員都已成家，唯獨Toro未婚，日前他被問及會不會有想結婚的念頭，他表示，私人的事情連工作同仁都不清楚，唯獨私底下會跟Energy成員分享。近日Toro被拍到地下女伴，兩人在大街上互動親密，還被爆出有一名女模吳苡菲也與Toro曖昧，Toro疑似周旋在2女之間，感情世界看似很精彩。
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