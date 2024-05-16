Stephen Curry榮獲NBA「魔術強森獎」！生涯2度獲獎　史上第3人

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美國職籃作家協會於2001年創立「魔術強森獎」，旨在表彰那些在球場上表現出色，同時與媒體互動良好、對球迷展現出親和力的NBA球員。今年除了Curry之外，邁阿密熱火的Bam Adebayo、明尼蘇達灰狼的Rudy Gobert、印第安那溜馬的Tyrese Haliburton、芝加哥公牛的DeMar DeRozan也都是候選人。
「魔術強森獎」在2021和2022年因為新冠肺炎疫情而停頒，去年恢復後，由Giannis Antetokounmpo獲獎，過去只有Shane Battier和Damian Lillard曾經2次獲獎，Curry則在今日成為第3人。
勇士早早淘汰 但Curry本季數據仍夠水準
昨天勇士主帥Steve Kerr才以教練身分拿下性質相近的「Rudy Tomjanovich獎」，今天Curry也傳出獲獎的消息，儘管勇士隊今年表現不佳，在附加賽早早出局，但Curry場上的能力以及場下的魅力依然讓他深受喜愛，
本季Curry出賽74場，場均26.4分4.5籃板5.1助攻，投籃命中率45%、三分球命中率40.8%、罰球命中率92.3%，依然是聯盟後衛中的頂級水準。今年夏天他將代表美國男籃出征巴黎奧運。
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