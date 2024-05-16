黃勇傳簽約金高達500萬！連續3天通知未歸隊　統一獅：真的沒辦法

Stephen Curry榮獲NBA「魔術強森獎」！生涯2度獲獎　史上第3人

▲金州勇士球星Stephen Curry榮獲本季的「魔術強森獎（Magic Johnson Award）」，成為史上第3位2度獲獎的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry榮獲本季的「魔術強森獎（Magic Johnson Award）」，成為史上第3位2度獲獎的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國職業籃球作家協會今（16）日宣布，金州勇士球星Stephen Curry榮獲本季的「魔術強森獎（Magic Johnson Award）」。Curry在業界人緣極好、耐心回答媒體問題，他過去也曾在2016年榮獲過該獎，成為史上第3位2度獲獎的球員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Curry親和力獲肯定　史上第3位2度獲「魔術強森獎」的球員

美國職籃作家協會於2001年創立「魔術強森獎」，旨在表彰那些在球場上表現出色，同時與媒體互動良好、對球迷展現出親和力的NBA球員。今年除了Curry之外，邁阿密熱火的Bam Adebayo、明尼蘇達灰狼的Rudy Gobert、印第安那溜馬的Tyrese Haliburton、芝加哥公牛的DeMar DeRozan也都是候選人。

「魔術強森獎」在2021和2022年因為新冠肺炎疫情而停頒，去年恢復後，由Giannis Antetokounmpo獲獎，過去只有Shane Battier和Damian Lillard曾經2次獲獎，Curry則在今日成為第3人。

勇士早早淘汰　但Curry本季數據仍夠水準

昨天勇士主帥Steve Kerr才以教練身分拿下性質相近的「Rudy Tomjanovich獎」，今天Curry也傳出獲獎的消息，儘管勇士隊今年表現不佳，在附加賽早早出局，但Curry場上的能力以及場下的魅力依然讓他深受喜愛，

本季Curry出賽74場，場均26.4分4.5籃板5.1助攻，投籃命中率45%、三分球命中率40.8%、罰球命中率92.3%，依然是聯盟後衛中的頂級水準。今年夏天他將代表美國男籃出征巴黎奧運。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／前NBA球員來台！Hamilton大秀飛扣　自曝：Curry、詹皇超難守

NBA／Jalen Brunson成聯盟第一控衛？嘴綠：你瘋了嗎！Curry還在

Kevin Durant重返勇士？美媒建議5換1交易　再度聯手Curry爭冠

美國男籃成員半數遭淘汰！詹皇、Curry領頭 　提前放暑假備戰奧運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生