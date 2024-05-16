被中國制裁！李正皓「很光榮」　還自曝國台辦對話不忘偷臭徐巧芯

名家論壇》黃創夏／出大事啦？名嘴為何變成了戰犯

▲中國國台辦高調「點名」懲戒包含李正皓在內等5位台灣名嘴，稱5人造謠蒙蔽台灣民眾，傷害兩岸同胞感情。圖為名嘴李正皓。（圖／翻攝自李正皓臉書）
▲中國國台辦高調「點名」懲戒包含李正皓在內等5位台灣名嘴，稱5人造謠蒙蔽台灣民眾，傷害兩岸同胞感情。圖為名嘴李正皓。（圖／翻攝自李正皓臉書）

文／黃創夏

出大事啦！知名主持人劉寶傑在節目一開播，就高聲喊出這個節目熟悉的台詞。

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真的出大事了嗎？中國一向會將不喜歡的台灣政治人物列入黑名單，一點都不意外；中國的官煤會點名他們不認同的台灣媒體人物，也不讓人意外。但是，由國台辦正式出面點名，將五個名嘴列入「五大戰犯」，確實是前所未有，破例的模式。

國台辦並沒有正式公布這個戰犯的「起訴書」，很多人因此都不了解，具體的指控原因是什麼？有人說是過去這些名嘴一些引起中國小粉紅譁然的言語，有人說是因為這些人最近都在討論中國的經濟困局，打到中國官方最在乎的要害。

這些說法有點牽強，所謂的泡菜、田鼠‧‧‧都是好幾年以前的話語了，至於批評中國的經濟，仔細看看劉寶傑和黃世聰的相關發言，大體上都是有所本的，例如《彭博》、《金融時報》、《經濟學人》等等。

如果中國因此覺得丟臉、吞不下這口氣，更該去抨擊這些世界知名的財經專業媒體才對。而且，這幾個月以來，李正皓、王義川和于北辰的節目上，主軸都是徐巧芯和柯文哲，鮮少提到中國現狀，被列為戰犯更是令人看不出所為何來？

中國到底想要幹什麼？更大的可能是認清事實卻又不甘心，知道必須在520之後面對賴清德，但又要給自己台階下，所以不痛不癢的找幾個非政治人物，給小粉紅一個交代，敷衍一下吧！

為什麼要借名嘴人頭一用？主要就是因為馬英九、傅崐萁和國民黨立院黨團，這一次真的是糗大了！

這幾個月他們搞三捻四一大堆，都是沒用的話題和東西，真正具有影響力的大咖出面了，要求馬、傅和國民黨團別再鬧了，520應該乖乖參加賴清德的就職典禮。

最讓人意外的《中國時報》5月13日的社論，標題直指：「杯葛520，國民黨將成歷史罪人」，直接斥責「藍綠惡鬥，阻礙台灣的進步」，文中直接譴責：「杯葛總統副總統就職典禮與所有國家慶典，實在令人失望。」

《中國時報》的這篇社論，直接指出國民黨繼續亂搞將是毫無希望，社論中寫道：「民進黨不無長期執政的可能，賴清德完全沒有必要隨陳水扁走台獨險棋，而會在兩岸關係上求穩。」並在該社論中認為「大陸領導階層依然冷靜」、「賴清德也正面回應」、「2軌或2.5軌的互動恢復並不困難」。

《中國時報》的社論因此給馬、傅和國民黨當頭棒喝，直接要求他們要「大是大非，莫為反對而反對！」

《中國時報》的社論出來，許多人都傻眼了，以為是《自由時報》的社論才對，結果確實是《中國時報》，在5月13日的同一天，《中天新聞網》和《中評網》，也都同步獨家說，根據美國國會研究處提出的報告，賴清德就職演說已承諾美國，會依循蔡英文「四個堅持」路線，不會尋求獨立。

更值得關注的發展是，賴清德辦公室或民進黨方面，對於中天和中評網的這條獨家新聞，不但沒有反駁或澄清，同一天的《自由時報》，也報導陸委會副主委梁文傑520後將兼任發言人，520後的陸委會記者會將改為週週開。

如果兩岸持續過去八年的已讀不回、毫無互動，幹嘛週週要開記者會？

凡此種種，都預告了在520之後，兩岸可能會有情勢的新變化，不可能馬上就是「春暖花開」，但從一向很能掌握中國動向的《中國時報》這篇社論，可以推測出：中國共產黨終於看清事實了，國民黨一點用都沒有，如果還以為可以拉國民黨的某些人物來「牽制」民進黨，根本就是白忙。

中南海大概也看懂了，不管是馬英九、傅崐萁的訪問中國，或是國民黨和民眾黨這四個月的立法院鬧劇，不但沒造成對民進黨的壓力，反而讓國民黨重返執政之路，更加遙遙無期。

可以預判，共產黨終於要想通了，可能在面子上掛不住的擔憂，又不能立刻轉彎，但終究要面對現實，兩岸互動老找那種沒用的打手，只是徒勞！

兩岸要互動和平，終究要和主要的對象-民進黨開始對話，而賴清德新政府大概也研判出這樣的新發展可能，所以陸委會預作準備，將來週週開記者會，培養「民共交流」之前的「空中對話」。


●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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