名家論壇》黃創夏／出大事啦？名嘴為何變成了戰犯

我是廣告 請繼續往下閱讀
國台辦並沒有正式公布這個戰犯的「起訴書」，很多人因此都不了解，具體的指控原因是什麼？有人說是過去這些名嘴一些引起中國小粉紅譁然的言語，有人說是因為這些人最近都在討論中國的經濟困局，打到中國官方最在乎的要害。
這些說法有點牽強，所謂的泡菜、田鼠‧‧‧都是好幾年以前的話語了，至於批評中國的經濟，仔細看看劉寶傑和黃世聰的相關發言，大體上都是有所本的，例如《彭博》、《金融時報》、《經濟學人》等等。
如果中國因此覺得丟臉、吞不下這口氣，更該去抨擊這些世界知名的財經專業媒體才對。而且，這幾個月以來，李正皓、王義川和于北辰的節目上，主軸都是徐巧芯和柯文哲，鮮少提到中國現狀，被列為戰犯更是令人看不出所為何來？
中國到底想要幹什麼？更大的可能是認清事實卻又不甘心，知道必須在520之後面對賴清德，但又要給自己台階下，所以不痛不癢的找幾個非政治人物，給小粉紅一個交代，敷衍一下吧！
為什麼要借名嘴人頭一用？主要就是因為馬英九、傅崐萁和國民黨立院黨團，這一次真的是糗大了！
這幾個月他們搞三捻四一大堆，都是沒用的話題和東西，真正具有影響力的大咖出面了，要求馬、傅和國民黨團別再鬧了，520應該乖乖參加賴清德的就職典禮。
最讓人意外的《中國時報》5月13日的社論，標題直指：「杯葛520，國民黨將成歷史罪人」，直接斥責「藍綠惡鬥，阻礙台灣的進步」，文中直接譴責：「杯葛總統副總統就職典禮與所有國家慶典，實在令人失望。」
《中國時報》的這篇社論，直接指出國民黨繼續亂搞將是毫無希望，社論中寫道：「民進黨不無長期執政的可能，賴清德完全沒有必要隨陳水扁走台獨險棋，而會在兩岸關係上求穩。」並在該社論中認為「大陸領導階層依然冷靜」、「賴清德也正面回應」、「2軌或2.5軌的互動恢復並不困難」。
《中國時報》的社論因此給馬、傅和國民黨當頭棒喝，直接要求他們要「大是大非，莫為反對而反對！」
《中國時報》的社論出來，許多人都傻眼了，以為是《自由時報》的社論才對，結果確實是《中國時報》，在5月13日的同一天，《中天新聞網》和《中評網》，也都同步獨家說，根據美國國會研究處提出的報告，賴清德就職演說已承諾美國，會依循蔡英文「四個堅持」路線，不會尋求獨立。
更值得關注的發展是，賴清德辦公室或民進黨方面，對於中天和中評網的這條獨家新聞，不但沒有反駁或澄清，同一天的《自由時報》，也報導陸委會副主委梁文傑520後將兼任發言人，520後的陸委會記者會將改為週週開。
如果兩岸持續過去八年的已讀不回、毫無互動，幹嘛週週要開記者會？
凡此種種，都預告了在520之後，兩岸可能會有情勢的新變化，不可能馬上就是「春暖花開」，但從一向很能掌握中國動向的《中國時報》這篇社論，可以推測出：中國共產黨終於看清事實了，國民黨一點用都沒有，如果還以為可以拉國民黨的某些人物來「牽制」民進黨，根本就是白忙。
中南海大概也看懂了，不管是馬英九、傅崐萁的訪問中國，或是國民黨和民眾黨這四個月的立法院鬧劇，不但沒造成對民進黨的壓力，反而讓國民黨重返執政之路，更加遙遙無期。
可以預判，共產黨終於要想通了，可能在面子上掛不住的擔憂，又不能立刻轉彎，但終究要面對現實，兩岸互動老找那種沒用的打手，只是徒勞！
兩岸要互動和平，終究要和主要的對象-民進黨開始對話，而賴清德新政府大概也研判出這樣的新發展可能，所以陸委會預作準備，將來週週開記者會，培養「民共交流」之前的「空中對話」。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com