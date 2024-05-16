大陸抖音、小紅書都輸了！年輕人全跳槽「這款App」：沒用真的老
現在科技發達，人手一支智慧型手機走到哪裡就要滑到哪，一有空擋時間就會拿起手機打發時間，然而隨著時代演進，社群軟體的更新汰換速度也是越來越快，一不小心就會錯過最新的流行呢！那麼現在時下的年輕人都在用什麼社群軟體呢？近日就有網友討論「現在高中生通勤幾乎都在滑Threads跟用Spotify聽音樂」，結果貼文獲得1.8萬人按讚認同。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Threads」上發文，表示現在高中生通勤必用的2款APP，分別是Threads和Spotify，因為這同時可以讓他們一邊聽音樂，一邊瀏覽社群，貼文曝光後，竟然吸引超過1.8萬名網友朝聖留言「我嚴重懷疑你監控我的手機....」、「真的耶....現在幾乎不看抖音小紅書了」、「年輕人Threads根本天下，聽音樂的話不一定用Spotify啦」、「Threads是真的非常好逛，好多好笑的東西」、「年輕人現在真的超愛Threads，沒用真的老了」。
才問世不到一年！Threads成為年輕人最愛社群
2023年7月，Meta推出的新社群平台「Threads」，結果App才上架不到5天，就超過1億用戶下載，不過剛推出熱度很高，但卻在推出一個月後，活躍用戶大暴跌70%以上，因為多數人發現，Threads的功能性遠不及IG，沒想到今年1月總統大選時，相關政治話題增長，Threads在台灣出現了一波不尋常的增長，甚至引起了Meta官方的關注，如今搖身一變，Threads已經是台灣年輕人熱愛使用的平台，又被台灣用戶稱為「脆」、「串串」。
Threads上文化淺談 公眾人物的抒發之地
然而如果有在玩「Threads」的人，應該可以發覺到，整體用戶的年紀偏年輕，可以看到許多國中、高中生的發文被演算法推薦，年輕化不說，大家更有感的是，本來「Threads」被稱之為拿來發廢文的地方，因為對比IG來說，Threads的許多功能都還尚未成熟，因此初期被定位在「這裡什麼都能講的廢文小天地」。
但隨著越來越多人使用，Threads上的發文內容其實變成是「一般社群平台不敢講的人事物」通通搬上來講，包括公眾人物自己的不修邊幅的日常、針對時事的針貶、無意間的爆料等等，這些都不會在他們的臉書專頁、IG上看到，但卻會在Threads上出現，令人感到非常的神奇，我想這也應該是Threads吸引人的地方吧！