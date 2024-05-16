存股族最愛這5檔海外股票ETF！00757定期定額戶數大增
ETF市場蓬勃發展，除了台股ETF相關商品，在台掛牌的海外股票ETF，因為以新台幣就能輕鬆一次打包海外優質標的，近年來也深獲存股族青睞。據證交所據4月定期定額戶數統計排行顯示，共有5檔海外股票ETF入列，如統一FANG+ 00757、富邦NASDAQ 00662、元大S&P500 00646、國泰智能電動車 00893、富邦越南00885，其中統一FANG+（00757）定期定額戶數已達11,526人，今年以來增幅超過8成。
記者許家禎／台北報導
00757追蹤的FANG+指數精準搭載AI相關題材，十檔成分股中囊括：AI王輝達（NVIDIA）、雲端王亞馬遜、市值王微軟、網通晶片王博通、雲端運算大廠雪花等科技天王。引領各科技創新產業趨勢的王者之姿也反映在淨值，00757僅費時5年多即在60檔海外股票ETF（原型）中躍居淨值王，且近日突破80元創歷史新高，此也讓00757存股人氣快速累加，從2023年8月以5,173人入榜定期定額戶數排行榜以來，成長幅度至今達1.2倍。
00757重量級成分股輝達、雪花將於5月22日發布財報。此外，今年COMPUTEX 展將於6月4到7日登場。輝達執行長黃仁勳將再次來台，於COMPUTEX之前發表主題演講。輝達也將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。
COMPUTEX 展將牽動全球AI上下游包括：雲端伺服器、雲端運算到網通晶片的神經，預期FANG+指數可望優先受惠。以定期定額、停利不停扣兩大原則投資00757，不但可擁抱所有AI巨頭，還可享AI長線向上趨勢的多頭盛宴。
※【NOWnews 今日新聞
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