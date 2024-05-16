京華城陳情信是轉送非交辦？議員曝公文打臉柯文哲：無賴卸責
台灣民眾黨主席捲入台北市長任內台智光、北士科、京華城三大案爭議。柯文哲一連3天在YouTube節目「柯P揪時在」澄清3大案爭議。針對京華城案作出說明，柯文哲昨（15）日直言容積獎勵都是都委會在合議制下的共識決，市長沒有任何權限，也無法下指導棋。面對藍綠議員指控柯文哲「交辦」增加容積獎勵，他也澄清不是「交辦」是「轉送」，議員根本惡意抹黑。對此，議會調查小組召集人、議員游淑慧秀出當年公文指出，當時公文用語是「奉交下」，白話文是「奉市長交下案件」或「奉上面交下案件」。
記者呂炯昌／台北報導
游淑慧說，柯文哲日前說那封京華城案陳情信是「交辦」不是「指示通過」，但昨天柯文哲又次改口，針對那封陳情信說不是「交辦」，而是「轉送」。她質疑，市長對於單一個案的容積，如果無從過問，為何要核准送都委會處理？為何要核准給與容積獎勵？游淑慧呼籲柯文哲「做了就要認，核了就要擔。」
游淑慧批評，柯文哲在「交辦」、「轉送」字眼模糊，只能說太黔驢技窮、無賴卸責。如果對單一個案無從置喙，為何連一個單一個案的公展程序，都要特別由市長層級來決行，「要記得他是市長，不是郵差。」
市議員林亮君指出，京華城案的邏輯其實很簡單，京華城找柯文哲陳情，柯文哲接受陳情，同意幫京華城變更容積，交辦都發局提交都委會研議。監察院在今年一月提出糾正，認為京華城容積獎勵一案市府有重大違失。
林亮君表示，柯文哲一連幾天回應三大案，但都在罵議員，也不見實質回應內容，甚至還改說法不是交辦是轉送。到底是交辦還是轉送其實不是重點，而是柯文哲知情且同意違反上位法規的容積獎勵放送。章都蓋了，容積都送了。「翻口供只顯得柯文哲心虛、對自己沒把握！」