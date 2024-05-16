不怕大缺工！瞄準銀髮勞動力　麥當勞如何出招搶中高齡就業？

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「我很喜歡麥當勞的生活！」林小姐告訴記者，進入麥當勞就職的好處時排班時間可以配合她早睡早起的生活作息，和同事相處更是像一家人，遇到困難可以彼此協助。現在的林小姐在麥當勞餐廳點餐、出餐、送餐動作流暢順利，毫無阻礙。
麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪接受記者採訪時說明，中高齡是一個非常重要的人力資源來源，尤其中高齡夥伴對於工作責任新高、促進團隊和諧，達成青銀共榮，加上其穩定性、服從性，都能提升團隊向心力，「中高齡夥伴不是拖累大家，而是能夠貢獻他們自己的力量」。
為了讓中高齡員工能盡速融入職場，職務培訓以及工作內容上也勢必調整。陳志豪分享，麥當勞有線上學習方式，教育訓練也有採一對一，讓員工可以快速透過瞭解工作內容，甚至也提供「充電時間」，依員工體能適時調整訓練進度以及複習所學，加速上手。
此外，為了讓中高齡員工上班更舒適，透過觀察、研究，麥當勞減輕炸籃重量，從1.5公斤減輕到1公斤，並調整櫃台高度、放大螢幕字體、圖像化部分文字內容，讓中高齡員工工作更輕鬆、更方便閱讀，每一季也會召開職業安全委員會檢討硬體設施如何更精進，讓員工安全工作。
至於休假部分，麥當勞提供正職服務員5個排班時段可選擇，且固定週休二日，入職全年即享10天特休及7天家庭日，整年休假日共計123天。陳志豪認為，在這樣的環境下，中高齡夥伴可以同時兼顧生活與工作的成就感，工作上可以提供社會貢獻，創造人生第二春。