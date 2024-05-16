電子股盤中遇壓、營建航運股回神！台股盤中上漲205點、續寫新高
台北股市今（16）日再度走高，在台積電等電子權值股的領軍下，盤中一度來到21515.52點、再創盤中歷史新高，雖然午盤遇壓，不過在非電族群撐盤下，上漲205.49點或0.97%，來到21352.7點，預估成交量為5400億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數上漲2.21點，來到250.56點，預估成交量為1100億元。今日個股成交量排行榜前五名為：陽明、華航、鴻海、燿華、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、陽明、廣達、長榮。
權值股全數走高，台積電受到ADR股昨日創歷史新高激勵，開盤一度上漲17元，可惜盤中遇到賣壓襲擊，漲幅午盤收斂到4元、來到843元；鴻海盤中一度衝到179元，來到16年新高，不過午盤同樣漲幅收斂，上漲3元、來到173.5元；聯發科則是上漲30元、來到1185元。
電子股整體盤中雖然漲勢收斂，不過非電族群今日回神上攻，首先是低迷好幾天的營建股，今日再度走高、午盤類股指數上漲逾3%，暫居漲幅冠軍。多檔個股攻上漲停，大將、潤泰材、龍邦、皇昌，鼎固-KY逼近漲停，永信建上漲逾8%。
航運股今日也有表現，類股指數同樣上漲逾3%，暫居排行榜亞軍。陽明上漲逾6%，長榮上漲逾5%，裕民上漲逾4%，華航上漲逾2%。