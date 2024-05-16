COMPUTEX科技巨頭齊聚！演講名單再加1 台達闕志克談AI電源散熱
COMPUTEX即將在6/4到6/7間登場，今（2024）年以「AI串聯、共創未來」為主軸，邀集多位科技巨頭大咖站台演講，近日不斷釋出演講名單，除了輝達執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰外，今（16）日再公布6/6邀請台達研究院長闕志克現場演講，討論AI運算設備的電源及散熱解決方案。
記者魏妤庭／台北報導
2024年被稱為AI真正元年，COMPUTEX也順應潮流，今年以「AI串聯、共創未來」為主軸，邀請多位科技巨頭的大咖輪番上陣演講，除了黃仁勳、蘇姿丰外，英特爾執行長季辛格、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、聯發科執行長蔡力行等，可說是「眾星雲集」。
主辦單位外貿協會今日又再宣布演講大咖再加一，闕志克將以「AI進化．開創自動化新局」為題，介紹人工智慧運算設備所設計的電源及散熱解決方案，並說明台達如何利用現代人工智慧技術開發出各種先進的自動化應用。
其中，包含無人機橋樑巡檢過程的全程自動化、自動壓力測試先進駕駛員輔助系統處理邊角情況的能力，進而找出其相關弱點，並提供補正措施。同時，這些解決方案證明台達作為人工智慧創新者的潛力，為其客戶預告許多未來產品，於COMPUTEX展覽期間，將展示基礎設施、電源、散熱、AI應用技術等能力。