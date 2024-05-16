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斯洛伐克總理中槍引譁然！崛起於民粹主義浪潮　被視為歐洲版川普

▲斯洛伐克總理菲喬遇刺一事，在歐洲政壇投下震撼彈，有外媒爬梳他的崛起之路，以及與親俄、民粹路線的關聯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯洛伐克總理菲喬遇刺一事，在歐洲政壇投下震撼彈，有外媒爬梳他的崛起之路，以及與親俄、民粹路線的關聯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

斯洛伐克總理菲喬（Robert Fico）當地時間15日驚傳當街被槍擊，一度有性命之憂，經過搶救後已脫離危險。斯洛伐克官方聲稱，這是一樁具政治動機的謀殺，不只歐美領袖紛紛發聲譴責，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也透過聲明批評，針對菲喬的暗殺企圖是「滔天罪行」。有外媒爬梳菲喬的崛起之路，特別是俄烏戰爭爆發前後的政治立場，進一步分析為何他此番遇刺，引起的關注相對高。

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根據《衛報》報導，59歲的菲喬已4度出任總理，是斯洛伐克人都熟悉的政壇老面孔，以攻擊媒體、非政府組織聞名，批評者指控，他試圖效仿鄰國匈牙利的民粹總理奧班（Viktor Orbán），破壞國家憲政制衡、鞏固自身權力。

菲喬是過去10餘年、新一波民族、民粹主義政治家崛起的典型代表之一，從小在斯洛伐克西部小鎮長大，父親是堆高機司機，母親則在鞋店工作。3歲時，發生前蘇聯鎮壓捷克斯洛伐克改革運動的事件，也就是著名的「布拉格之春」，但共產鐵幕並未立刻垮台，年輕時他一直在體制內活動，以調查員身分服完兵役，因刑法專業而取得法律博士學位，然後在斯洛伐克科學院的法律部門任職。

然而，隨著柏林圍牆倒塌、結束捷克-斯洛伐克共產統治的「天鵝絨革命」發生，斯洛伐克獨立，該國似乎迎來一個新的、自由的資本主義時代，商業和政治機會蓬勃，而年輕的菲喬便逮住機會，實現兒時進入政界的目標，並在短時間內進展飛速。

短暫加入民主左派黨後，菲喬他創立了「方向—社會民主黨」（Smer – sociálna demokracia），口頭上支持民主和社會主義，但許多觀察家很快就發現，該黨的意識形態與菲喬自身的野心緊密相連。去年他重新掌權後，國內外都有批評人士擔憂，在他的領導下，國家只會變得越來越激進和分化。

歐洲知名智庫「德國外交關係委員會」（German Council on Foreign Relations）高級研究員尼奇（Milan Nič）曾在去年斯洛伐克大選前不久表示，菲喬借鑒了川普的做法，將自己定位為「反建制」人士，也為此採取了更極端的立場，包括攻擊西方盟友、承諾停止對基輔的軍事支持、批評對俄羅斯的制裁、威脅要否決北約（NATO）對烏克蘭的入盟邀請。此外，他也致力於加深年長、保守選民與年輕選民之間的分歧，藉此為自己製造更多優勢。

分析認為，除了川普，菲喬也深受匈牙利總理奧班的啟發，堅稱自己把國家的利益放在第一位，這才是政治家該做的事，即照顧選民和國家的利益。

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