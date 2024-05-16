張員瑛視訊簽售表情逐漸失控！「中國粉絲惡意亂教中文」惹眾怒
南韓女團IVE在4月底強勢回歸後，引起許多中國網友的不滿，紛紛在網路上砲轟IVE新歌〈HEYA〉的MV「竊取中國傳統文化」。不料，近日IVE又釋出另一首新歌〈Accendio〉的MV預告，沒想到又引起中國網友熱議，紛紛指控MV的畫面裡有暗示中國山西大同煤礦萬人坑的部分。結果近日IVE在進行粉絲視訊通話簽售活動時，張員瑛遇到中國粉絲亂教她中文，讓她唸完之後驚覺被騙，表情瞬間慌亂，引發大票粉絲撻伐。
記者洪生儒／綜合報導
IVE在4月底回歸歌壇，除了積極上打歌舞台宣傳新歌之外，也有透過視訊通話簽售活動來跟粉絲們進行互動，沒想到在視訊通話簽售時，卻碰上一位中國粉絲詢問張員瑛是否可以教她一句中文，張員瑛也沒多想便讓粉絲教她說中文，殊不知中國粉絲教她罵公司「星船，愛干干，不干滾！」意思是「星船娛樂，想工作就好好工作，不願意的話就滾！」
張員瑛在說完中國粉絲教她的中文之後，驚覺似乎不太對勁，加上簽售會身邊都會有翻譯，張員瑛疑似知道這句話的意思，也詢問粉絲這句話是什麼，結果粉絲還騙她說：「這句話的意思是張員瑛是世界上最漂亮的人，是世界上最美麗的女孩。」最後，張員瑛也禮貌的用中文說謝謝，而這位中國粉絲還得意的把自己欺騙偶像的影片剪輯出來，並洋洋得意表示：「當我欺騙了員瑛女王，竟然還得到了中文的『謝謝』。」
不少網友在看到張員瑛被中國粉絲欺騙後，都紛紛留言痛批：「這樣騙人到底有什麼好洋洋得意的」、「多一點這種中國人笑話讓大家見識也好」、「感覺小員有發現不對勁，表情怪怪的」、「故意測試員瑛能不能聽懂中文吧」、「中國人還不放棄要她認祖啊！心機真重」、「她中文應該是略懂基本而已，這句她應該是聽不懂，但知道不是漂亮美麗的意思。」
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