藍白立委夜宿議場！傅崐萁摸頭黃國昌讚「保護韓國瑜衝第一」
國民黨立院黨團為了明（17）日挑戰「國會改革五法」三讀，決定夜宿議場，避免民進黨使用「案海戰術」，黨團總召傅崐萁更親自坐鎮，民眾黨立院總召黃國昌也加入守夜行列，傅崐萁等人上前閒聊，聊到開心處時傅崐萁上前摸了黃國昌的頭，且認為衝若表決時有衝突，第一個保護主席台上韓國瑜的絕對是黃國昌。
政治中心/綜合報導
國民黨團強力推動的「國會改革五法」現已排入立法院院會議程，預計將在本週五進行討論及表決。包括「立法院職權行使法」、「刑法」增訂「藐視國會罪」及「立法委員互選院長副院長辦法修正草案」等案皆入列，為了讓法案能過關，且免民進黨霸佔主席台杯葛，傅崐萁號召黨團立委15日起在議場前不分晝夜排班。
民眾黨總召黃國昌也到場加入夜宿行列，並與同黨議員陳世軒進行直播，此時輪值的國民黨立委分別是：傅崐萁、顏寬恒、羅明才，5人同桌聊天十分開心，傅崐萁更一度上前對黃國昌摸頭。
傅崐萁讚許黃國昌有志一同，帶著民眾黨的弟兄，大家一起努力加油，就是要回應人民的選票。傅崐萁更笑說，「聽說民進黨團要包圍韓國瑜佔領主席台，當天第一個衝上去保護韓國瑜的，猜猜看是誰？」此時一旁有人回答是「黃國昌」，傅崐萁大笑附和「那絕對是黃國昌」。