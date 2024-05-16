T1／招募卡森斯有功！顏行書獲年度最佳經理人　雲豹霸榜各大獎項

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顏行書坦言，延攬卡森斯來臺，目的是為了讓台灣球迷現場欣賞到NBA等級的球技，未來球隊也將持續與NBA級別球員合作。卡森斯本季例行賽為雲豹出戰7場，取得5勝2敗，季後賽首輪更是幫助球隊以3比0橫掃高雄全家海神晉級總冠軍賽，他說：「卡森斯加入不僅吸引全台球迷目光，他的球技、經驗和對勝利的執著絕對提升了團隊戰力。」
延攬卡森斯來臺 顏行書記上一功
其實賽季初卡森斯尚未來台前，外界對雲豹洋將陣容並不看好，但克羅馬(Lasan Kromah)以場均25.7分、3抄截拿下年度得分王和年度抄截王，威廉斯(Devin Williams)則是以場均16.6籃板的拿下年度籃板王，也證明顏行書眼光獨到。
「當初選擇克羅馬和威廉斯，是因為他們的特質能完美融合本土球員的優勢，讓團隊戰力更上一層，克羅馬穩定的得分能力與分享球觀念，以及威廉斯對籃板的執著和防守內線長人的優異表現能補足球隊缺乏本土長人的劣勢，而且他們的速度都符合現代籃球快速攻防的趨勢。」顏行書說。
兩大頂級新秀表現亮眼
除了洋將，去年雲豹在選秀會以狀元籤選中「金牌特務」林信寬，再以榜眼籤選進「小高」高錦瑋，一口氣簽下兩名頂級新秀，大大提升球隊戰力，其中高錦瑋在生涯首年每場平均貢獻14.3分和4.9助攻，成為雲豹隊中主力控衛之一，成為年度最佳新人的熱門候選人。
顏行書強調，與台灣啤酒籃球隊的合作以及選進信寬和小高，是球團本季最重要的決策，展望未來，球隊的目標是保持健康、穩定戰力，並為球隊拿下首座總冠軍！
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