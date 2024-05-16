美國乳牛染禽流感！疾管署：未殺菌生乳別喝

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疾管署指出，經調查研究發現，本次疫情病毒於德州經野鳥傳染給乳牛後，再於牛群中傳播。因應病牛之生乳(未經消毒)中可檢出大量病毒，美國政府表示僅會讓健康牛隻之牛乳及牛肉進入食品供應鏈，目前確認部分市售乳製品中雖檢出病毒殘粒，但均無致病活性，抽驗市售牛絞肉結果亦均為陰性，該國已針對前述風險進一步研究分析，以確保食品安全，並已著手進行疫苗等相關整備。
疾管署提到，鑑於目前病毒極可能透過候鳥持續擴散，WHO評估，此波疫情對一般大眾風險仍低，但對「易接觸感染動物及汙染環境者」風險較高，建議各國加強監測、通報並共享資訊，提高警覺，並因應準備。另農業部獸醫研究所說明，依據國際基因庫之近期美國乳牛H5N1禽流感案其核酸序列進行比對分析，美國乳牛中H5N1病毒的PB2、PB1、NP與NS等四段基因均源自北美病毒株，與臺灣禽鳥所檢出之H5N1為不同之病毒群。
疾管署指出，本次專家諮詢會議經全面盤點我國在動物禽流感疫情監測、乳製品食用安全及疫情接觸者健康監測部分之防治作為，並進行充分討論後，建議目前國內雖無出現此疫情，但仍呼籲民眾切勿飲用未經殺菌處理之生乳；同時食藥署表示國內市售鮮乳皆有殺菌製程。
此外，疾管署也建議農業部進行牛隻H5N1疫情監測，倘發現牛隻H5N1疫情即透過現行農衛雙方禽流感疫情交換機制，提供疫情資訊予衛生單位對接觸者進行主動健康追蹤；另疾管署已預先規劃當國內乳牛等哺乳動物感染禽流感疫情發生時，啟動新型A型流感通報條件修訂，以及預擬疫情發生時畜牧場工作人員個人防護裝備穿戴建議等措施，以降低疫情對產業與食品安全可能造成之衝擊，並確保民眾健康。