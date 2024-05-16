看好下半年市場景氣優於上半年　鈺創股價一度亮燈漲停

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對於目前市場景氣，盧超群表示，今年上半年仍在市場復甦階段，不過預期今年下半年市場景氣將一定會比今年上半年更好，並且2025年將會延續成長力道，從鈺創自身產品線來看，DRAM大廠都開始轉進DDR5、HBM市場，並逐步退出DDR3市場，這將會是鈺創掌握的市場商機。
盧超群接著表示，放眼到2030年，整體經濟商機受到AI影響的規模上看80兆美金，其中，硬體僅占比40分之一，也就是約2兆美元，所謂的硬體就是指廣達、Nvidia等。眼看未來2兆美元的硬體將帶動高達80兆的商機規模，這就是AI的影響力。當下包括OPEN AI、微軟等決定投資砸下17兆美元做AI，瞄準的就是高80兆的商機，這是必須做的。鈺創將可望透過記憶體、邏輯IC的異質整合技術切入市場。
鈺創董事會在5月8日通過2024年第一季合併財務報告，第一季合併營業收入為新台幣8.47億元，稅後虧損為新台幣1.9億元，每股虧損為新台幣0.65元，較前一季縮小。
鈺創今日股價表現強勁，盤中買單挹注一度亮燈漲停、來到52.5元，尾盤漲幅收斂，終場上漲3.1元或6.6%、來到50.9元，成功站回50元關卡，並且站上季線，創下近1個月新高。成交量也明顯增加，從昨日的2272張上升到超過2.4萬張。