黃勇傳陷財務糾紛！統一獅火速切割 讓人想起兄弟象投手莊宏亮
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊年輕好手黃勇傳，昨（15）日遭到球團以「嚴重違反公司內部紀律」為由開除，今（16）日中華職棒聯盟公告，統一獅將黃勇傳放進讓渡名單，在申請讓渡申請期間，其他球團可跟他接觸，承接他的合約；若是沒有其他球隊在讓渡期間網羅，黃勇傳則被視為無條件釋出，取得自由契約球員身分，黃勇傳的事件，不經令球迷想起前兄弟象投手莊宏亮，莊宏也是在20歲左右就以高順位拿了大筆簽約金進入職棒舞台，但也是因揮霍過度，最終離開職棒，甚至成為「黑象事件」的主要人物之一。
記者吳政紘／綜合報導
莊宏亮（後改名為莊侑霖）2003年年底，莊宏亮在中華職棒首屆替代役選秀會中，以第一指名獲得兄弟象隊選入球隊，2005年莊宏亮結束代訓，正式進入兄弟象，球團也以430萬簽約金、14萬月薪的條件簽下他，2006年中職開季，轉任先發的莊宏亮表現不佳，在當年5月27日對上誠泰Cobras的比賽後，就被下放二軍調整。
雖遭下放二軍表現回穩，但兄弟象依舊沒有將他拉回一軍，同年兄弟象宣布將莊宏亮送往日本獨立聯盟那霸武士隊，若有機會前進日本職棒，兄弟象也樂觀其成，而當時同樣隸屬那霸武士隊的中込伸和鄭漢禮皆回到兄弟象球團服務，但唯獨不見莊宏亮身影。
莊宏亮涉入「黑象事件」遭終身禁賽
直到2009年中華職棒總冠軍戰結束後，檢調展開一系列關於職棒簽賭的調查，當時已經改名為「莊侑霖」的莊宏亮被檢調質疑是居中牽線的白手套，莊宏亮也因涉入「黑象事件」遭到終身禁賽，時隔多年後，球迷們才知道當年以選秀狀元進入職棒的莊宏亮，拿到大筆簽約金就揮霍一空，也種下了成為黑象事件引爆點的種子。
統一獅2022年在首輪新秀黃勇傳以新台幣500萬元簽約金加盟，另設激勵獎金100萬元，月薪5萬元，不過黃勇傳進入職棒圈僅短短2年左右，就光速花光積蓄還債務纏身，外界也有猜測是與親人債務有關。
有了莊宏亮的前車之鑑，統一獅也在第一時間火速切割，為的就是避免黃勇傳在這條路上越走越偏，進而產生更多的問題。