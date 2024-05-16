喊修「衛廣法」NCC不能要求關台！藍委：捍衛台灣新聞自由

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羅智強認為，36年前台灣解除報禁，然而36年過後，民進黨卻成為民主逆流，忘了黨外解除報禁的努力，甘冒大不諱關新聞台，包括前總統陳水扁、現任行政院長陳建仁都曾公開反對政府有權關新聞台，因此羅智強認為這次修法就是要捍衛憲法對新聞自由的保障、守護民主前輩的努力。
洪孟楷指出，新聞自由、言論自由是民主國家主張的普世價值，但是蔡英文留下了關掉新聞台的污點，最初NCC成立的目的，是要保護新聞自由，如今所設計的制度居然被利用為打壓異己的工具，立法院已經組成調閱小組，要調查對待不同立場新聞台時，有些是撤照關台、有些卻是無所不用其極地護航，如此對待新聞自由的雙重標準，民進黨不汗顏嗎？未來絕對要刪除陳耀祥上任後暴增4倍多的訴訟經費。
國民黨立委王鴻薇表示，修法是要保障媒體朋友跟從業人員，不會因為得罪今上跟當道而失去工作，36年前解除報禁，是為了追求百分之百的新聞自由，如今惡法箝制新聞自由，賴清德說認同鄭南榕所說百分之百的新聞自由，就應該認同修法，不再有執照限制，修法後，在法律還是可以針對違規處分，但是不能再用箝制跟壓制新聞自由的換照理由要求關台，修法就是把箝制、打壓新聞自由的鷹爪拿掉。
國民黨立委黃健豪指出，NCC的組織章程是為了落實憲法、保障言論自由，這幾年作為卻是在打壓新聞自由，主委陳耀祥竟語出驚人地聲稱沒有百分之百的言論自由，真正的新聞自由、言論自由就是「喜歡看就看，不喜歡看就不要看」，不該由政府來決定可以揭露什麼樣的資訊，NCC現行做法，違反憲法跟新聞自由的意義，黃健豪認為應當還給台灣人有自由選擇的權力。