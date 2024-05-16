電子股好戲只演上半場、非電領軍！台股上漲157點、再寫收盤新高

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今日電子成交比重稍微上升到62.4%，權值股全數收紅，台積電受到ADR寫新高激勵，開盤一度上漲17元來到856元，再寫新高，不過遇到獲利了結賣壓，尾盤一度翻黑，所幸尾盤上攻翻紅，終場上漲2元或0.24%，來到841元，再度創下歷史收盤新高點；鴻海也同樣開高走低，一度上漲將近5%、來到179元，寫下將近16年來新高，尾盤漲幅收斂，終場上漲1元或0.59%，收在171.5元，還是有寫下16年新高點；聯發科走勢就相對平穩，終場上漲35元或3.03%，來到1190元。
今日大盤走低最大的壓力區在於AI概念股，指標股廣達、緯創、英業達等等盤中開始明顯有賣壓，多檔個股跳水翻黑。其中所羅門終場下跌逾4%，廣達下跌逾3%，英業達、緯創下跌逾2%。
不過今日還是有電子股走高，半導體族群還是有零星點火，金麗科亮燈漲停、來到344.5元，矽格上漲逾5%，世界先進上漲逾4%，辛耘、公準等等上漲逾3%。
而今日主要撐盤股都是非電族群。首先是航運族群，今日回神上攻、類股指數上漲逾3.6%、位居類股排行冠軍。長榮大漲逾6%，華航、台驊投控、裕民上漲逾4%，陽明、新興、建新國際、志信上漲逾3%，長榮航、正德等等上漲逾2%。
再來回神攻擊的還有前幾天疲弱的營建股，類股指數同樣上漲逾3.6%、位居漲幅亞軍。多檔個股攻上漲停，鼎固-KY、大將、龍邦、皇昌亮燈漲停，永信建上漲逾8%，潤泰材、京城上漲逾7%，國產、華固上漲逾6%。
同樣掀起漲停潮的還有觀光族群，類股指數上漲逾2.6%。準總統賴清德昨日在哥本哈根民主高峰會表示，針對兩岸議題承諾將致力維護兩岸現狀，不排除在相互尊重，並且不預設前提原則下與中國對話，激勵觀光類股走高，雅茗-KY、寒舍、山富、五福亮燈漲停，富野上漲逾5%。