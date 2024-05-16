金智媛《淚之女王》爆紅！機場「被人推著走」 1舉動露本性超萌
南韓女星金智媛近期因主演韓劇《淚之女王》，人氣急速飆漲，事業達到巔峰狀態。而金智媛日前赴新加坡出席活動，15日晚間搭機返韓時，在仁川機場被大批粉絲包圍，導致她被人潮推著移動，幾乎寸步難行，現場更是充滿記者的哀嚎聲。即使如此，金智媛仍相當親切地與粉絲互動，入關後才露出鬆一口氣的表情，反差萌讓外場粉絲們瞬間被融化。
記者賴禹妡／綜合報導
金智媛在《淚之女王》中飾演富二代女兒洪海仁，因性格傲嬌吸引大量觀眾喜愛，現實生活中的人氣跟著暴漲。金智媛15日晚間結束海外行程後，現身仁川機場準備返家，她在機場大廳與粉絲親切打招呼，卻被大量人潮湧上圍堵，到最後變得寸步難行，甚至被人群推著走，身邊卻只有2個保鑣守護她。
即使如此，金智媛仍露出甜美笑容，一邊收下遞來的禮物、卡片，一邊向粉絲們道謝，就連粉絲要求比愛心，她也照單全收，還不斷出聲提醒大家「請小心」、「請注意看後方」，行為舉止十分寵粉。
而私下個性害羞的金智媛，面對人群拿出最親切的一面，在終於入關成功後，她反而大大地「呼」了一口氣，可愛的反差讓外場粉絲瞬間笑翻。不過，也有人認為公司替金智媛派出的保鑣數量太少，要求正視她的人身安全。