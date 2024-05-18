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520小英卸任倒數／民調司改不滿意高達54.6%　賴清德面臨極大考驗

▲蔡英文總統執政年8年，如今距離520進入卸任倒數，歷經8年的努力，對於司法改革這塊，根據台灣民意基金會最新調查，高達百分之54.6對司改不滿。（圖／NOWnews資料照）
▲蔡英文總統執政年8年，如今距離520進入卸任倒數，歷經8年的努力，對於司法改革這塊，根據台灣民意基金會最新調查，高達百分之54.6對司改不滿。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

蔡英文總統執政年8年，如今距離520進入卸任倒數，歷經8年的努力，對於司法改革這塊，根據台灣民意基金會最新調查，高達百分之54.6對司改不滿，包括司法人員過勞的問題，以及死刑釋憲言詞辯論、面臨死刑存廢議題等，都是大多數民眾關心的議題，認為尚有待進步及改善的空間，而本月即將繼任的準總統賴清德，執政後要如何挽回民眾對於司改的信任，將會是一大考驗。

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2016年蔡英文於就職演說中，宣示推動司法改革，強調司法必須回應人民的需求，之後統府召開司法改革國是會議，共通過近200項決議。針對司改部分，民眾較有感的莫過於「國民法官」新制上路，另外還有以「憲法法庭」取代「大法官會議」，審理程序司法化、裁判化及法庭化，設立商業法院，加強被害人及兒少保護等，但民眾對於司改的不滿仍高達54.6%。

▲蔡英文日前接見外賓證實林佳龍與吳釗燮新職務，賴清德表示外賓關切國安人事，總統交換意見很自然。（圖／記者陳明中攝，2024.04.25）
▲本月即將繼任的準總統賴清德，執政後要如何挽回民眾對於司改的信任，將會是一大考驗。（圖／NOWnews資料照）
對此，民間司改會指出，雖然司法新制包括國民法官、憲法訴訟等，是台灣司法制度上很大改變，但多數民眾感受不深，相較之下，像是司法風紀、治安，以及重大刑案的判決結果較有感。近期，因為「死刑釋憲案」重新掀起死刑存廢討論，民間普遍存在著「殺人都不會被判死」之質疑，還有台南市議長賄選案判無罪，其判決理由無法服眾，以及執法人員與政商往來複雜或勾結詐團等醜聞，無疑給司改帶來重創。

另外，最讓民眾詬病的，還有蔡英文所提名的司法院長許宗力，拔擢前公務員懲戒委員會（改制前）委員長石木欽、懲戒法院前院長李伯道，3人都分別因與富商不當往來、性騷擾女部屬被監察院彈劾，在司法史留下極大汙點。而司法公信力長期低落，且自裁判品質令人質疑，又加上司法官的過勞等因素，目前不但需要重新思考司法流程的改善，也需要全面性的盤點與修法，才能針對司改有更近一步的審視。

▲台北地院第一批國民法官審理李佳修酒駕致死案，2023年7月28日宣判，判刑7年2個月。（圖／記者潘千詩攝）
▲針對司改部分，民眾較有感的莫過於「國民法官」新制上路。（圖／NOWnews資料照）
立院司法及法制委員會召集委員吳宗憲指出，目前檢察官較4年前相比，多背了近5成的案子，勢必會影響到裁判品質。吳宗憲更指出，這些增加的案件中，占最大宗的就是詐欺案件，但因行政端管理不良，包括NCC、金管會、數位發展部等沒有做好第一線把關，導致應在最末端處理的司法機關，反被推到第一線，他強調，司法改革並非只是改革司法機關，而是要針對整個制度面進行檢討。

國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔也表示，民眾對於司法不滿，許多來自無法理解法官的量刑結果，認為在刑度的衡量上可以更細緻。事實上，司法是正義的最後一道防線，必須要有穩固的基礎與標準，而蔡文執政8年，司法改革的腳步仍達不到大多數民眾信任，賴清德曾宣示未來的司改重點是「打擊黑金槍毒詐」，因此賴政府上任之後，勢必要於現在的基礎上加快腳步、對症下藥，才能重新取得民眾的認可。

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