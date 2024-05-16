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灰狼當家控衛Conley恐續缺陣！G6迎背水一戰　「北大荒」還有招嗎

▲NBA明尼蘇達灰狼當家控衛Mike Conley，在系列賽關鍵第5戰因傷無法出賽，明(17)日球隊背水一戰也被列為出賽成疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA明尼蘇達灰狼當家控衛Mike Conley，在系列賽關鍵第5戰因傷無法出賽，明(17)日球隊背水一戰也被列為出賽成疑。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃季後賽西區次輪系列賽昨（15）日第五場比賽，由丹佛金塊在主場對決明尼蘇達灰狼，雙方在前4戰打成2勝、2敗平手，此役金塊靠著當家球星Nikola Jokic全場22投15中，轟下全場最高40分，並外帶13次助攻與7籃板，帶領金塊以112:97戰勝灰狼，將系列賽反超至3勝、2敗，取得聽牌優勢。而本場G5灰狼當家控衛Mike Conley，因為右腳傷勢無緣出賽，明（17）日G6則是被列為出賽成疑，面對到來勢洶洶的金塊隊，此消息一出無疑又替灰狼蒙上陰影。

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Conley因為右腳跟腱傷勢  明（17）日G6出戰成疑


根據灰狼隊官方稍早更新的球員報告，明（17）日主場對上金塊隊的比賽，後衛Mike Conley因為右腳跟腱傷勢，能否出戰成疑，可能要等到賽前才能得知Conley是否能出賽。

Mike Conley的存在，無疑是灰狼體系重要的人物之一，儘管他的場均得分並不高，G3攻下15分已是此輪系列賽最高，但是他的穩定性，以及在組織上也可以看得出，灰狼在有Conley的情況之下，球隊進攻還是較為流暢，這是Nickeil Alexander-Walker、Kyle Anderson等替補球員做不到的事情。


灰狼面臨背水一戰  主力前鋒Towns有信心


而面臨到背水一戰的困境，灰狼主力前鋒Karl-Anthony Towns則是表示，「我們一整年都在面對逆境，如果要我選擇和一些人一起經歷這些事，我一定會選擇我們球隊更衣室裡的這群傢伙。我對球隊充滿信心、對我們的更衣室充滿信心，同時對我們的教練團也有信心。」

「這一年我們每個人都表現得很棒，現在是時候把我們這一整年，甚至是上個賽季一起建立起來的所有經驗和團結，都放到檯面上，打出我們最好的表現，這樣我們就有機會把系列賽拖入搶七。 」Towns如此說到。

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