灰狼當家控衛Conley恐續缺陣！G6迎背水一戰　「北大荒」還有招嗎

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Conley因為右腳跟腱傷勢 明（17）日G6出戰成疑
根據灰狼隊官方稍早更新的球員報告，明（17）日主場對上金塊隊的比賽，後衛Mike Conley因為右腳跟腱傷勢，能否出戰成疑，可能要等到賽前才能得知Conley是否能出賽。
Mike Conley的存在，無疑是灰狼體系重要的人物之一，儘管他的場均得分並不高，G3攻下15分已是此輪系列賽最高，但是他的穩定性，以及在組織上也可以看得出，灰狼在有Conley的情況之下，球隊進攻還是較為流暢，這是Nickeil Alexander-Walker、Kyle Anderson等替補球員做不到的事情。
灰狼面臨背水一戰 主力前鋒Towns有信心
而面臨到背水一戰的困境，灰狼主力前鋒Karl-Anthony Towns則是表示，「我們一整年都在面對逆境，如果要我選擇和一些人一起經歷這些事，我一定會選擇我們球隊更衣室裡的這群傢伙。我對球隊充滿信心、對我們的更衣室充滿信心，同時對我們的教練團也有信心。」
「這一年我們每個人都表現得很棒，現在是時候把我們這一整年，甚至是上個賽季一起建立起來的所有經驗和團結，都放到檯面上，打出我們最好的表現，這樣我們就有機會把系列賽拖入搶七。 」Towns如此說到。
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