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壯世代相關法案再跨出一步！勞工65歲強制退休將解禁

▲民眾黨立委吳春城15日與民進黨立委王正旭聯手共同提出勞動基準法第54條修正動議案，讓原本65歲強制退休年齡規定放寬。（圖／品牌提供）
▲民眾黨立委吳春城15日與民進黨立委王正旭聯手共同提出勞動基準法第54條修正動議案，讓原本65歲強制退休年齡規定放寬。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

正值朝野氣氛緊繃之際，民眾黨立委吳春城15日與民進黨立委王正旭聯手共同提出勞動基準法第54條修正動議案，讓原本65歲強制退休年齡規定放寬，新增「得由勞資雙方協商延後之」，而這項合作案也象徵民眾黨堅持走「看議題內容、不看黨派顏色」的中立、理性問政路線。

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現行勞基法規定，勞工年滿65歲時雇主得強制退休，但這項規定已經不符合當前持續提升國民的身心健康狀況以及勞動力市場的需求，有必要做其調整，特別是如因法律規定，讓明明還可以繼續工作、發揮所長的「壯世代」，被迫放棄他們擅長的工作領域，顯然並不合理。

在15日立法院衛環委員會討論勞動基準法第54條修正案，共有包含吳春城等5位來自不同政黨立委所提出的5個版本，讓會議一度陷入僵局，經會議主席王育敏宣布休息10分鐘，並經由勞動部官員居中協商後取得共識，共同支持民進黨立委王正旭所提出的版本，而民眾黨立委吳春城也放下自己提出的版本，改成王正旭版本的共同提案人。

▲吳春城表示，等完成這項法條的修法程序，就能讓原規定65歲的退休限制正式解禁，對勞工而言是一大福音。（圖／品牌提供）
▲吳春城表示，等完成這項法條的修法程序，就能讓原規定65歲的退休限制正式解禁，對勞工而言是一大福音。（圖／品牌提供）
吳春城表示，等完成這項法條的修法程序，就能讓原規定65歲的退休限制正式解禁，對勞工而言是一大福音；此外，「中高齡者及高齡者就業促進法」第29條規定勞工退休前一年，雇主須提供勞工退休前準備、調適及再就業之相關協助措施，這次也一併修改為「二年」，申請提早退休者一併適用。

事實上，這次的修法也是回應並且實踐民眾黨去年的競選政見，在先前「壯世代教科文協會」的一份網路民調，發現在40歲以上民眾中，有62%認為目前的就業環境對40歲以上求職者不友善，有47.5%認為超過65歲以上仍可持續工作，並有66.6%認為《勞基法》規定雇主得強制65歲以上員工退休的制度不合理，並有74.9%贊成廢除強制退休制度、68.4%贊成勞工不須揭露年齡、86.1%贊成企業應聘僱資深員工，更有82.6%認為鬆綁中高齡就業可改善缺工問題。

吳春城當時就指出，目前的退休體制非常僵化，屆齡後即失去工作自主權，《勞基法》第54條規定顯然已經違反《憲法》保障人人都有工作的權益；此外，依照民調結果，有近7成受訪者認為強制退休不合理、超過7成贊成廢除，並有近6成認為違憲，可見壯世代對強制退休的規定非常不滿，更感覺自己在65歲以後就變成「次等公民」，甚至連人生自主權都無法掌握。

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