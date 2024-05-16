壯世代相關法案再跨出一步！勞工65歲強制退休將解禁

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在15日立法院衛環委員會討論勞動基準法第54條修正案，共有包含吳春城等5位來自不同政黨立委所提出的5個版本，讓會議一度陷入僵局，經會議主席王育敏宣布休息10分鐘，並經由勞動部官員居中協商後取得共識，共同支持民進黨立委王正旭所提出的版本，而民眾黨立委吳春城也放下自己提出的版本，改成王正旭版本的共同提案人。
吳春城表示，等完成這項法條的修法程序，就能讓原規定65歲的退休限制正式解禁，對勞工而言是一大福音；此外，「中高齡者及高齡者就業促進法」第29條規定勞工退休前一年，雇主須提供勞工退休前準備、調適及再就業之相關協助措施，這次也一併修改為「二年」，申請提早退休者一併適用。
事實上，這次的修法也是回應並且實踐民眾黨去年的競選政見，在先前「壯世代教科文協會」的一份網路民調，發現在40歲以上民眾中，有62%認為目前的就業環境對40歲以上求職者不友善，有47.5%認為超過65歲以上仍可持續工作，並有66.6%認為《勞基法》規定雇主得強制65歲以上員工退休的制度不合理，並有74.9%贊成廢除強制退休制度、68.4%贊成勞工不須揭露年齡、86.1%贊成企業應聘僱資深員工，更有82.6%認為鬆綁中高齡就業可改善缺工問題。
吳春城當時就指出，目前的退休體制非常僵化，屆齡後即失去工作自主權，《勞基法》第54條規定顯然已經違反《憲法》保障人人都有工作的權益；此外，依照民調結果，有近7成受訪者認為強制退休不合理、超過7成贊成廢除，並有近6成認為違憲，可見壯世代對強制退休的規定非常不滿，更感覺自己在65歲以後就變成「次等公民」，甚至連人生自主權都無法掌握。