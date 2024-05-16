金曲35／最佳樂團獎入圍七組！PTT鄉民讚嘆：有三組相信音樂的
第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋盛大舉行，今（16）日由曹雅雯、以莉高露、米莎、JADE和鶴The Crane來為大家公布入圍名單，本屆「最佳樂團獎」入圍名單出現了七組樂團，包含了滅火器、露波合唱團、傻子與白痴、告五人、草東沒有派對、大象體操、麋先生，讓不少網友們看了都興奮不已，認為今年樂團競爭超級激烈，甚至有網友發現七組樂團裡面「有三組是相信音樂的」，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
評審團主席陳子鴻在揭獎前上台透露，今年的評審人數增加，參加件數也暴增，評審團昨（15）日開了12小時的馬拉松會議。陳子鴻很開心自己從6年前開始當評審之後，台灣的音樂越來越充滿多樣性，以至於「越來越難評」，但華語樂壇越來越精彩，是他樂見的情況。
而當JADE在台上揭曉入圍「最佳樂團獎」的名單時，名單中出現了七組樂團，包含滅火器、露波合唱團、傻子與白痴、告五人、草東沒有派對、大象體操、麋先生。不少網友看到樂團入圍名單之後，都紛紛留言表示：「樂團這什麼死亡之組」、「樂團好激烈」、「樂團獎太豪華了吧」、「不過樂團好像就蠻在預料之中的入圍名單，至少有七組」、「樂團努力增額兩個了」、「樂團很殺喔。」
其中，還有PTT鄉民發現入圍樂團的名單裡「七組有三組相信音樂的欸」，分別為「傻子與白痴、告五人、麋先生」，讓許多粉絲們都讚嘆不已，也非常期待金曲獎當天誰會得獎，認為在同一間公司可以有這樣競爭的機會也很不錯。
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