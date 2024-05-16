中職／洪總千勝商品秒售罄！經典跨欄搖頭公仔球迷瘋喊：超欠買
洪一中執教千勝到手！昨（15）日在客場率隊擊敗老東家樂天桃猿，拿下個人執教生涯第1000勝，寫下台灣職棒歷史新紀錄。而台鋼雄鷹球團立刻推出相關周邊商品，包括紀念球、紀念球衣、紀念毛巾等，其中洪總經典動作「跨欄」更被製作成紀念搖頭公仔，一上市就引起球迷熱議，紛喊「超想買」、「太有創意了！」
實習記者掌聿嘉／綜合報導
回顧洪一中過去20年執教生涯，不僅寫下多次「神調度」紀錄，也累積很多「洪總語錄」，是一位極具個人特色的教頭。而昨日賽前被問到最難忘的戰役，他提到是2015年那場上演名場面「跨欄」的冠軍戰。
2015年總冠軍賽對戰組合是Lamigo桃猿和中信兄弟，雙方在前四場比賽戰成1:3，桃猿落後，第五戰桃猿背水一戰，靠著先發投手王溢正好投得以續命。在第六場比賽中，為了防止自家投手和裁判起衝突，出現經典一幕「洪總跨欄」，事後被無數網友瘋傳，至今也常被球迷提起。
而在洪總千勝系列商品中，除了話題度超高的跨欄公仔外，紀念球和紀念壓克力立牌更是一上架就被掃光，讓球迷敲碗「要補貨了」。對此台鋼雄鷹回應，千勝紀念球將在5月16日（四）18：00重新開放數量下單，請球迷把握。
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