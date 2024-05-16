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品味創新　回味無窮：私嚐小聚為台灣傳統料理注入新生命

▲LOGO的設計亦反映了品牌的核心理念，結合了傳統與現代的元素，象徵著品牌既尊重傳統又追求創新的態度。（圖／品牌提供）
▲LOGO的設計亦反映了品牌的核心理念，結合了傳統與現代的元素，象徵著品牌既尊重傳統又追求創新的態度。（圖／品牌提供）

本報訊

在這個時代，餐飲業的創新與轉型不僅僅是一種趨勢，它已成為品牌生存與發展的核心。在台灣，一個將傳統與創新融合得如此巧妙的餐飲品牌——「私嚐小聚」，正逐漸成為矚目的焦點。作為私嚐餐飲體系中的第三個品牌，私嚐小聚以其獨特的中西結合理念，打造出一個既傳統又現代的用餐體驗，讓每一位顧客在品嚐美食的同時，也能感受到台灣熱炒美食的魅力與創新的精神。

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「私嚐小聚」源自於創辦人對於提供一個親朋好友聚會空間的初衷，名稱中蘊含了品牌對於親密聚會的重視與期望。LOGO的設計亦反映了品牌的核心理念，結合了傳統與現代的元素，象徵著品牌既尊重傳統又追求創新的態度。

「私嚐小聚」以五道具有代表性的菜色標榜其品牌特色，包括重新詮釋的龍蝦三明治、老段鹽酥雞、山藥排骨湯、台式煙花女，以及小聚催淚蛋。這些菜色不僅展現了私嚐小聚對於食材品質的堅持，也反映了品牌對於創新台灣味的不懈追求。

私嚐小聚使用的食材和原物料都是經過精心挑選的，對食材有著極高的堅持。私嚐小聚的招牌菜之一是紫蘇梅雞，其中使用的醬汁是來自新竹竹東知名老店的青梅醬。這樣的用心選材，使得每一道菜都能夠保持最高品質和口感，讓顧客在用餐過程中享受到最美味的享受。同時，品牌也提供了寵物友善的環境與特色餐點，展現了其對於顧客體驗的全方位考量。

「私嚐」在新竹扎根已滿十年，期間贏得了無數忠實顧客的喜愛。從年輕情侶到成家立室的客人，見證了許多重要的人生時刻。最讓創辦人感動的一次，是一對準新人選擇在店內拍攝婚紗照。對他們而言，「私嚐」不僅是第一次相遇、擦出愛火花的地點，更是充滿美好回憶的情感寄託。

私嚐集團旗下其他品牌已於去年開始接受加盟，私嚐小聚亦將踏上這個旅程，堅守品質，積極追求發展，致力於為顧客帶來更多驚喜與美味。無論是短期目標還是長遠計劃，私嚐小聚將持續進步，為愛好美食的顧客們呈現更多精彩。

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