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新竹酒吧-Eden Hall 酒托邦-新竹的伊甸烏托邦　尋找心靈的避風港

▲ Eden Hall 酒托邦計畫定期推出新的特調酒款，持續提供顧客新鮮感的同時，也著重於人與人之間的交流與相處。（圖／品牌提供）
▲ Eden Hall 酒托邦計畫定期推出新的特調酒款，持續提供顧客新鮮感的同時，也著重於人與人之間的交流與相處。（圖／品牌提供）

本報訊

在這片資訊爆炸的時代，尋找一處能讓心靈得以安放的避風港，似乎成了現代人共同的渴望。位於新竹， Eden Hall 酒托邦以獨特的品牌理念和精緻的產品，成為了許多人心靈的休憩之地。Eden Hall 酒托邦源於一個關於快樂、和諧與夢想的地方的概念。創始人以「伊甸園」和「烏托邦」為靈感，希望創造一個能讓人們放鬆、享受快樂時光的空間。正如伊甸園中蘊含生命之水般， Eden Hall 酒托邦渴望成為顧客生活中的一處綠洲，提供精釀的酒水和溫馨的氛圍。

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Eden Hall 酒托邦的品牌名稱和LOGO設計均取材於英國的一個古老傳說，象徵著幸運與神秘。傳說中的「Luck of Edenhall」玻璃杯不僅代表了幸運，也反映了品牌希望為顧客帶來美好祝福的願景。LOGO中融合了妖精和杯子的元素，象徵著神秘與歡樂，正是 Eden Hall 酒托邦欲傳達給每位顧客的感受。

Eden Hall 酒托邦的招牌特調「伊甸園之旅」，靈感來自於聖經中的伊甸園，運用了新竹地區知名的野薑花和鳳梨為基底，結合自製石榴蜜、鮮奶油和優格，創造出獨特且富有層次的口感。這款調酒的開發，是對在地文化和自然資源的深刻理解與尊重的展現。

在尋求將在地食材融入調酒藝術的過程中，Eden Hall酒托邦精心挑選了新竹內灣地區盛產的野薑花，一種因其獨特香氛而聞名遠近的珍貴植物。自古以來，這種香氣濃郁的花朵就被當地客家人作為天然的食慾促進劑。承載著新竹豐富的文化遺產，Eden Hall酒托邦與當地花農建立了緊密的合作夥伴關係，從內灣選取最優質的野薑花，為其標誌性調酒「伊甸園之旅」注入無與倫比的香氣。這種努力不僅體現了Eden Hall酒托邦對提升地方食材價值的深切承諾，也讓顧客通過每一口酒的品鑑，親身體驗到新竹自然美景與文化底蘊的交融。

在Eden Hall 酒托邦的溫馨角落，有一段感人至深的故事。一位看似無憂無慮、氣度非凡的常客，實則是一位遠離家鄉、為家庭奔波的辛勤父親。每日黃昏，他獨自一人走進Eden Hall 酒托邦，尋找一絲家的溫暖。隨著時間流逝，Eden Hall 酒托邦了解到他深夜的孤單與對家人的思念，這裡成為了他在異地的慰藉之所。終於，當他準備回歸家庭懷抱時，他的告別之語「謝謝這個地方，在我最低潮之時接住了我」，深深觸動了我們每一位工作人員的心。這份由心而發的感謝，成為了Eden Hall 酒托邦無價的驕傲，更加堅定了 Eden Hall 酒托邦為顧客創造溫馨、如家一般的避風港的使命。

面向未來， Eden Hall 酒托邦計畫定期推出新的特調酒款，持續提供顧客新鮮感的同時，也著重於人與人之間的交流與相處。品牌將依循著以人為本的核心價值，不斷創新，希望能開拓更多元的通路，甚至是加盟系統，讓更多人能享受到 Eden Hall 酒托邦帶來的幸福感。

在這個快節奏的世界中，Eden Hall 酒托邦提醒我們，有些時刻需要慢下來，與朋友家人共享寧靜的時光。Eden Hall 酒托邦一個讓人們在忙碌生活中找到慰藉的地方。


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