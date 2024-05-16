惜別茶會爆料！曝龔明鑫接秘書長原因 鄭文燦趣稱：似乎不用備詢
行政院長陳建仁今（16）日率領內閣團隊總辭，上午院會結束後也與團隊拍攝畢業照，下午則在院內舉辦惜別茶會，過程中副院長鄭文燦致詞時一一院長與政委們表達感謝之意，提到即將轉任秘書長的龔明鑫時，透露自己曾問及為什麼要當秘書長，對方卻回稱「秘書長似乎不用備詢」，讓在場出與會長官與同仁哄堂大笑。
記者陳威叡／台北報導
鄭文燦致詞時手先提到，跟著院長做事有很多感覺，而自己也是最有感的，稱院長是聖騎士，背後有信仰，決策背後則有價值與方向，也坦言自己從未看過院長發脾氣，這段時間以來也學習到很多東西。
鄭文燦也一一提到各個政委，強調每個政委都是臥虎藏龍，善用政委很重要，林萬億很耐磨，且所有細節都要照顧到，從少子化政策、社會安全網等，執著於社會投資理念，更是他的老師；吳政忠則是非常有使命感，科技領域廣泛，什麼都要懂，更念念不忘「晶創計劃」，從環保署到政委，公務員生涯很久，對台灣環境領域而言是活字典，直到最後一刻都還在處理《循環經濟法》。
此外張景森則是不拘小節，也非常有想法，鄭文燦大讚「會用他國家就會進步」；至於鄧振中從談判秘書成為談判大使，更是台灣對外談判的活字典，院長曾說「國家不能沒有他鄧振中」；最後提到即將轉任政院秘書長的龔明鑫，更透露自己曾問龔為何要當秘書長，對方卻回稱「秘書長似乎不用備詢」，讓在場出與會長官與同仁哄堂大笑。