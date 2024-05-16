為新政府重啟核電鋪路？和碩童子賢駁斥：這是超越藍綠的國家政策
COMPUTEX今（16）日舉行展前系列活動AI PC產業前景座談會，會前和碩董事長童子賢被問到近來屢屢針對能源議題發言，是否為即將上任的新政府重啟核電鋪路？童回應駁斥表示自己一年半前就提起核能話題了，還說能源議題跟藍綠或是政黨無關，強調能源是國家重要政策，是超越藍綠或是黨派的議題。
記者許家禎／台北報導
和碩董事長童子賢今日出席AI PC產業前景座談會，針對近來的發言被外界聯想是為新政府「鋪路」，他駁斥表示自己一向獨立思考，更何況自己一年半前就談過對核能的想法，當時沒有選舉，而且也不知道誰會參選。
童子賢說自己近來不只講了核能議題，也談了稅改與健保，這些都是社會大家關心的議題，強調自己向來都獨立思考，想通了邏輯跟方向就發言，沒有在為誰鋪路。
童子賢說，能源或是核能議題是國家重要的發展策略，無關藍綠或黨派。他說一年能源支出比一年國防預算高出4到5倍，也比勞健保支出超過2倍，健全的能源政策可以帶領國家健全發展，強調能源議題是超越藍綠與黨派的重要國家政策。
針對外界擔憂缺電危機，他表示台灣有3大領域用電增加不用忌諱，分別是電動車用電EV、AI用電與精密晶片用電，他認為這是先進國家的象徵，這3個領域的用電增加，是對國家有幫助，就是「電力即國力」，因此穩定的供電很重要，否則台灣競爭力將打折扣。