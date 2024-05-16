哈日族哭哭！日圓換匯變貴回0.2125元　換5萬差1天少吃3碗拉麵

為新政府重啟核電鋪路？和碩童子賢駁斥：這是超越藍綠的國家政策

▲和碩董事長童子賢被問到近來屢屢針對能源議題發言，是否為即將上任的新政府重啟核電鋪路？為此童子賢反駁這樣的說法。（圖／記者許家禎攝，2024.5.16）
▲和碩董事長童子賢被問到近來屢屢針對能源議題發言，是否為即將上任的新政府重啟核電鋪路？為此童子賢反駁這樣的說法。（圖／記者許家禎攝，2024.5.16）

記者許家禎／台北報導

COMPUTEX今（16）日舉行展前系列活動AI PC產業前景座談會，會前和碩董事長童子賢被問到近來屢屢針對能源議題發言，是否為即將上任的新政府重啟核電鋪路？童回應駁斥表示自己一年半前就提起核能話題了，還說能源議題跟藍綠或是政黨無關，強調能源是國家重要政策，是超越藍綠或是黨派的議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
和碩董事長童子賢今日出席AI PC產業前景座談會，針對近來的發言被外界聯想是為新政府「鋪路」，他駁斥表示自己一向獨立思考，更何況自己一年半前就談過對核能的想法，當時沒有選舉，而且也不知道誰會參選。

童子賢說自己近來不只講了核能議題，也談了稅改與健保，這些都是社會大家關心的議題，強調自己向來都獨立思考，想通了邏輯跟方向就發言，沒有在為誰鋪路。

童子賢說，能源或是核能議題是國家重要的發展策略，無關藍綠或黨派。他說一年能源支出比一年國防預算高出4到5倍，也比勞健保支出超過2倍，健全的能源政策可以帶領國家健全發展，強調能源議題是超越藍綠與黨派的重要國家政策。

針對外界擔憂缺電危機，他表示台灣有3大領域用電增加不用忌諱，分別是電動車用電EV、AI用電與精密晶片用電，他認為這是先進國家的象徵，這3個領域的用電增加，是對國家有幫助，就是「電力即國力」，因此穩定的供電很重要，否則台灣競爭力將打折扣。



 

童子賢稱新型核電廠可降電價　台電：延宕12年完成最終成本翻3倍

童子賢再談能源：核電比例可到25%　看準經濟部長「會很接地氣」

台缺電+碳排指數居高不下！童子賢談能源　曝30年前對核能掙扎過

電力即國力！童子賢：晶圓、AI的電力消耗象徵國家競爭力進步

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞