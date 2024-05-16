疑遭騷擾情緒不穩 ！屏東女揮刀怒砍無辜路人 搶車躲墳墓仍遭逮
屏東日前傳出一起持刀傷人案，一名被害人報警表示，本月13日自己準備開車上班時，突然遭陌生女子持刀揮砍，見自己跑進家中避難，對方竟趁機將車子開走逃逸，警方獲報後第一時間派員前往調查，並順利在附近墳墓逮捕涉案的吳姓女子（43歲），全案已依法送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，吳女近期疑因頻頻遭人搜擾、辱罵，導致情緒不穩，案發當天她持刀在路上閒晃時，赫然發現被害人走出家門準備開車，吳女便立刻衝上前揮砍，雖被害人馬上跑到家中避難，但左胸處仍出現傷口，吳女見狀遂趁機偷走被害人車輛逃離現場，並在過程中衝撞擺放在路邊民宅的三角椎等物。
案經調查，警方在案發地附近一處墳墓找到吳女，針對本起事件，吳女供稱因誤以為被害人曾騷擾及辱罵自己，才會一時失控持刀攻擊，全案已依殺人未遂，無故侵入住宅及毀損等罪嫌移請屏東地檢署偵辦，檢方複訊後聲押吳女獲准。
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