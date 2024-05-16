薛瑞元將卸任！任內最滿意一事　喊話新團隊：衛福部大概永無寧日

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薛瑞元說，下任團隊馬上就要面對，目前比較急的是健保問題，首先要處理WHA，但新任部長邱泰源在立委任內或更早的時候都已經有參與，這一方面他是駕輕就熟，緊接的是健保，健保問題是大問題，比較不是這麼容易解決，其他的則是一些法案，例如爭議性的人工生殖法這些，中間還是有很多溝通過程必須進行。
薛瑞元也提醒新團隊，衛福部的事情真的很多，性質也不太一樣，上手要快，又要馬上行動，衛福部的特性就是這樣，每一個單位都要注意。
回顧任內，薛瑞元直言每一個決策都很困難，但他態度一向就是面對問題、解決問題，光今年還不到半年，就面對食安風波如蘇丹紅、寶林茶室、食物中毒等，還有兒虐、性影像管制等事件，都不是很容易去處理，不過同仁還是齊心協力處理到一個段落。
薛瑞元提到，當時從屏東上來台北，是衛福部前部長陳時中找他一起處理長照，很高興到前幾天為止，長照在總統蔡英文任內被列為最受歡迎政策之一，「一輩子能夠做好這一件事情，已經很滿意了，所以應該下來了」。
被問及卸任後要做什麼，薛瑞元說要休息、要去看孫子，面對記者詢問要去顧孫子嗎？薛瑞元笑著分享，「孫子可以用來玩，但是千萬不要去顧」，老了沒有力量去顧孫子。