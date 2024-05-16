基隆醫院藥單標註「媽媽是婊子」！兇手竟是藥劑師 衛生局曝懲處
一名基隆媽媽在社群爆料，上月24日帶著孩子到衛生福利部基隆醫院看診，拿起藥單時赫然發現寫著「媽媽是婊子」，經基隆醫院內部清查，確認是院內藥劑師疑似因為生活和工作不順心，情緒崩潰之下才打出不雅字樣，對此，衛生局認定院方違反醫療法、醫療機構電子病歷製作及管理辦法，已裁處6萬元。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，上月24日晚間，一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」PO出一張藥單，並指出稍早帶兒子錢去衛福部基隆醫院看診，沒想到拿到藥單後卻突然發現過敏史欄位寫著「媽媽是婊子」，由於自己不曾和醫護人員大小聲、吵過架，因此大感不解，懷疑是在複製藥名過程中不小心弄錯，事後護理師也立刻向她道歉。
文章曝光後，引發大批網友關注，紛紛留言「離譜到了一個極致！」、「不會是被備註在健保卡裡吧」等。對此，基隆醫院說明，經了解當日情形，民眾看診完畢、領到處方箋後，發現處方箋內容含有不雅字眼，即向護理師反映；門診護理師表示並未鍵入相關字眼，不清楚為什麼會出現，當下即先向民眾致歉，並重新列印處方箋交付民眾。
後續基隆醫院展開內部調查，並通報衛生福利部及基隆市衛生局，經約談相關人員後，確定為人員疏失；院方表示，該事件導致病人家屬困擾、社會觀感不佳，損及醫院形象，考績委員決議記二大過，涉案人員經約談後坦承不諱，向病人、病人家屬表達歉意的同時也主動提出書面辭呈。
今天衛生局指出，由於院方對醫事人員、病歷資訊系統管理上有疏漏，因此已依醫療法及醫療機構電子病歷製作及管理辦法，分別裁處5萬、1萬元，若屆期仍未改善最終將處一個月以上一年以下停業處分。