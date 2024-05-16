新台幣大升1.92角收32.12元 但單日升最多的是韓元、日圓逾1%
美國通膨降溫，強化市場美國降息預期，美元指數大幅回落，亞洲主要貨幣兌美元齊揚，日圓兌美元一度彈升至153.37元，加上台股再飆新高，外資續買超並匯入，新台幣兌美元今（16）日終場也大升1.92角，收32.12元，創下逾1個月新高，單日升了0.6%，但在亞幣僅排第三，單日升最多的是韓元，再來是日圓都升超過1%。
記者顏真真／台北報導
美國公布4月消費者物價指數（CPI）按月上漲0.3%，低於預期的0.4%，按年增3.4%，較3月3.5%減緩，這也是6個月來美國CPI漲幅首次回落，亦強化市場對美國聯準會降息的預期，美股走揚，美元指數大跌，台北股、匯市今日雙漲，台股終場上漲157.05點，漲0.74%，收在21304.26點，再創收盤新高，外資更買超台股新台幣483.78億元。
新台幣今日也大幅升值，並連多道關卡，一度進逼32元大關，來到32.081元，強升2.31角，但隨後進口商買盤進場，加上央行也有調節，尾盤升幅收斂，新台幣終場收在32.12元，仍大升1.92角，單日升值了0.6%。
不過，根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤時的匯價來看，美元指數跌了0.57%，亞幣升幅最猛的是韓元，單日升值了1.79%，再來是日圓升了1.09%，新台幣升幅0.6%排第三，星幣也升了0.42%，越南幣及人民幣升比較少，只分別升值0.05%、0.02%，歐元單日也升值了0.45%。