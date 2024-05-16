哈日族哭哭！日圓換匯變貴回0.2125元　換5萬差1天少吃3碗拉麵

日圓換匯還會見0.20字頭嗎？專家估變動不大　建議還有需求可先換

▲日圓兌美元一度回升至153價位，日圓換匯還有「0.20字頭」甜價嗎？專家提出最新看法及換匯策略。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元一度回升至153價位，日圓換匯還有「0.20字頭」甜價嗎？專家提出最新看法及換匯策略。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國通膨降溫，強化市場美國降息預期，美元指數大跌，日圓兌美元也一度彈升至153.57元，雖然新台幣兌美元也強升1.92角，單日升0.6%，但升幅還是沒有日圓多，日圓換匯價也回到「0.21字頭」，哈日族也關注日圓還會再貶嗎？換匯還有機會見「0.20字頭」嗎？外匯專家李其展今（16）日受訪時表示，日圓兌美元要再貶破160不太可能，加上日圓與台幣目前看來升貶仍是同向，因此，換匯變動不大，上半年有換匯需求的人，建議現在可先換個7、8成，若下半年才有需求，現在也可先換3、4成。

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美國公布4月消費者物價指數（CPI）按月上漲0.3%，低於預期的0.4%，按年增3.4%，較3月3.5%減緩，這也是6個月來美國CPI漲幅首次回落，亦強化市場對美國聯準會降息的預期，美元指數大跌，一度下探104.08，目前在104.42附近。

在美元大跌之下，日圓兌美元從156快速彈升到153.57，目前在154價位震盪。雖然新台幣兌美元今日也一度升破32.1元，來到32.081元，強升2.31角，終場收32.12元，升值1.91角，單日升幅0.6%，卻沒有日圓升1.09%大，因此日圓換匯價也從前一交易日一度出現「0.20字頭」，又拉回至「0.21字頭」，今日台銀日幣現鈔換匯價一度見0.2125元，終場收0.2115元。

不過，對哈日族來說，最關心的還是日圓會不會再貶？日圓換匯價會再見「0.20字頭」嗎？外匯專家李其展認為，日圓兌美元現區間可能就在150至160之間震盪，有機會挑戰季均線152.2價位，往下則可能在158至160有個技術面反壓，但要再貶破160不太可能。

也因此，在日圓換匯操作上，他表示，目前來看日圓與新台幣升貶方向仍相同，因此，日圓換匯價波動沒那麼劇烈，若上半年有日幣換匯需求的人，建議可以換個7、8成，若下半年才日幣需求的人，現在也可以先抰個3、4成，甚至5、6成也可以。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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