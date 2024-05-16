日圓換匯還會見0.20字頭嗎？專家估變動不大　建議還有需求可先換

我是廣告 請繼續往下閱讀
在美元大跌之下，日圓兌美元從156快速彈升到153.57，目前在154價位震盪。雖然新台幣兌美元今日也一度升破32.1元，來到32.081元，強升2.31角，終場收32.12元，升值1.91角，單日升幅0.6%，卻沒有日圓升1.09%大，因此日圓換匯價也從前一交易日一度出現「0.20字頭」，又拉回至「0.21字頭」，今日台銀日幣現鈔換匯價一度見0.2125元，終場收0.2115元。
不過，對哈日族來說，最關心的還是日圓會不會再貶？日圓換匯價會再見「0.20字頭」嗎？外匯專家李其展認為，日圓兌美元現區間可能就在150至160之間震盪，有機會挑戰季均線152.2價位，往下則可能在158至160有個技術面反壓，但要再貶破160不太可能。
也因此，在日圓換匯操作上，他表示，目前來看日圓與新台幣升貶方向仍相同，因此，日圓換匯價波動沒那麼劇烈，若上半年有日幣換匯需求的人，建議可以換個7、8成，若下半年才日幣需求的人，現在也可以先抰個3、4成，甚至5、6成也可以。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。