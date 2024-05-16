三太子盃／許育修擊敗「韓國一哥」洪性贊闖4強　盧彥勳之後首人

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世界第235、臺灣一哥許育修今8強對上世界第198的韓國一哥洪性贊(Seong Chan Hong)，雙方上演臺、韓網球一哥對決，兩人是職業生涯首度交手，但洪性贊今年不僅成功打進印地安泉大師賽會內賽，且闖入4月釜山挑戰賽單打決賽，在華國三太子盃前更已經確定遞補取得下周法網會外賽的參賽資格。
第一盤開始，許育修在第1局就遇到2個破發點的險情，幸好連下4分艱辛保發；第6局許育修率先破發，但可惜第7局就立刻被回破；幸好許育修把握對手第10局盤末發球局的機會連下4分後，成功以6：4先拿下首盤。
但第二盤一上來首局，許育修的發球局就被破發，雖然第2局立馬回破；雙方僵持到3比3後，可惜第7局許育修的發球局二度被破發，導致第二盤以4比6被對方追平。
關鍵第三盤，許育修在第2局以一記網前截擊率先破發，起頭就以3：0取得領先；許育修在破發後愈打愈穩定，接著第6局再二度破發，雖然在第7局賽末發球局又遇到1個破發點，但許育修成功連下3分保發後，最終以6：1拿下勝利晉級4強。
「蠻累的，很高興我撐過來了！」許育修賽後開心的說：「在賽前就做好準備，對手很難纏是一位需要多拍來回的球員，很幸運第三盤對手首個發球局就被我破了，後面就愈打愈有信心。」許育修在丟掉第二盤時曾申請上廁所，他說：「主要是調整一下心情洗一把臉，然後對著鏡子裡告訴自己，用更正面積極的心態去面對最後一盤。」
許育修也成為盧彥勳在2017年華國三太子盃封王以來，首位打進單打4強的臺將，他說：「很開心可以繼盧哥之後晉四強，我這次的目標就是要拿冠軍，現在距離目標還有兩場，我還要繼續努力。」許育修透露，「成功晉級4強後，已經拿到今年溫網會外賽資格，這也算完成了我的一個小目標。」
從2018、2019年華國三太子盃外卡一勝難求，到今年卻化身成為臺灣男網的唯一希望，許育俢說：「我從2019年就到臺北市網球中心訓練，只要我從國外回來就是到這裡，這個球場就真像我的家，雖然我也是第一次到中央球場打球，但在這裡很舒服的環境下，應該是我這次能保持良好狀況的原因吧，其次，經過這些年後，我學會了蠻多方法來面對比賽，同時人也更成熟、穩定有自信。」
許育修明天4強將對上來自烏克蘭世界第242的36歲老將馬爾琴科(Illya Marchenko)，這位烏克蘭老將在來臺灣前才剛吞下5連敗，沒想到這次來臺後，不僅成功中止5連敗，今還在8強賽中以6：4、6：3力克頭號種子、世界第84的澳洲球星普塞爾(Max Purcell)，讓他在賽後開心的說：「感覺臺北環境整體對我很有利。去年我原本就想退休，後來有不錯的成績就再打一年，今年就看看會打到如何，今年也有可能是我職業生涯的最後一年，我會好好把握一下。」
馬爾琴科明天將在4強與臺灣一哥許育修爭決賽權，馬爾琴科說：「我過去已經兩度敗給洪性贊，但對於許育修比較不熟，但他占有地主優勢而且跟我一樣在拼溫網會外賽資格，我會全力爭取勝利的。」許育修也說：「對手經驗豐富，過去也曾經是世界百大的球員，我必須要冷靜面對變化，仔細處理每一球才行。」
「臺灣男雙一哥何承叡快意晉級 帶搭擋品嚐鼎泰豐當勝利套餐」
接著晚間登場的何承叡／南智星(南韓)組合8強對上貝托拉（Remy Bertola，瑞士）／拉馬納坦（Ramkumar Ramanathan，印度），兩人只花63分鐘，全部力保發球局下，以6：2、6：4打敗瑞士、印度聯軍後也順利晉級4強，明天將與日本組合清水悠太（Yuta Shimizu）／詹姆斯．特羅特（James Kent Trotter）爭決賽權，這對日本組合今以7：6(5)、5：7和10：7爆冷打敗雙打頭號種子普特吉爾 (Calum Puttergill，澳洲)／斯塔爾德（Reese Stalder，美國）。
賽後何承叡表示，和搭擋南智星默契十足，不會因語言隔閡而受限。兩人私下感情也很好，先前何承叡至韓國釜山參賽時，南智星曾帶他去品嚐韓國美食大醬湯，如今何承叡身為東道主，原規劃昨晚賽後帶搭擋去吃鼎泰豐，卻不巧遇到鼎泰豐全臺公休而撲空，何承叡開玩笑說，今天比賽速戰速決，還能趕上去吃小籠包。
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