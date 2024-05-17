瘋了？斯洛伐克作家當「孤狼」攻擊總理 老鄰居直呼：不敢置信
斯洛伐克總理菲喬（Robert Fico）15日遭遇槍擊案，命雖然保住了，但身受重傷而留醫治療，警方形容整起案件為「孤狼式」犯案，槍手動機是不滿上個月總統大選，由菲喬的盟友當選。有當地媒體走訪犯案者住所，居民都對此不敢置信，直呼大家當了幾十年老鄰居，完全看不出對方會做出這種事。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，名為辛圖拉（Juraj Cintula）的71歲槍手，據悉是來自西部城鎮萊維采（Levice）的業餘詩人兼作家，案發後他所居住的公寓，瞬間湧現一堆警察進出採證，鄰居邁爾（Ludovit Mile）透露，辛圖拉已經在這處公寓住了幾十年，雙方從1983年就認識了，他對辛圖拉的印象就是「友善、樂於助人」，2人最後一次交談是在週一，也就是辛圖拉當眾開槍射總理的前2天，直呼：「他一定是瘋了。」
邁爾還說，儘管他知道辛圖拉有自己的政治立場，去年也曾提過對新政府的不滿，但辛圖拉「從未強硬的表達過自己的觀點」，平常表現出來就是一個平和、愛家的男人，所以完全不敢想像他會犯下這麼暴力、嚴重的案件。
報導並引述鄰居說法，指辛圖拉平常喜歡與妻子一起在鎮裡散步，育有2名成年子女，曾在當地的購物中心做保安，但幾年前因為健康問題辭職，現在主要是領養老金。辛圖拉的兒子事後也對父親犯案表現出高度震驚，並透露父親的槍枝是透過合法途徑取得。
分析認為，雖然令人震驚，但辛圖拉一案顯然不是斯洛伐克獨有，過去十年，歐洲多地都出現嚴重的政治分歧，極右派和激進左翼民粹主義者，在國內乃至歐洲層面的影響力不斷增強，而烏克蘭和加薩衝突無疑加劇了緊張局勢，斯洛伐克總理遇襲後，不少人都不約而同想起下個月將登場的歐洲議會選舉，擔心民粹甚至暴力主義的傾向，是否會更加凸顯。