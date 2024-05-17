Toyz「3469監獄日記開啟」！入監首夜狀況曝　第一餐吃1碗半白飯

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獄方透露，第一晚Toyz的晚膳吃的是「五香滷肉、炒空心菜、韭菜豬血湯」，Toyz吃了一碗半的白飯，食慾看起來不錯，而9點就與其他收容人一起熄燈就寢，睡到今天早上6點30分才起床；在獄中的首頓早餐為「炊場自製饅頭、牛奶饅頭、麥茶、鮮奶」，但Toyz只吃了半顆饅頭。
值得注意的是，過去Toyz自稱美食公道伯，就曾經把自己在台中看守所、勒戒所吃到的食物拍成開箱文，還自嘲是「監獄版」，如今Toyz的監獄生活已經開啟，會被關多少、出來後是否又會推出「美食公道伯監獄篇」，外界都等著看。
外傳Toyz無法申請假釋！台中監獄回應闢謠
而在Toyz入獄後，外傳Toyz可能沒有辦法申請假釋，必須「關好關滿」。對此，台中監獄副典獄長黃勝雄出面闢謠，指本國籍與外國籍並未有差異，仍有假釋，其條件包含刑期必須過半、教化作業及操行分數要在3分以上，且必須保持3個月。
至於Toyz因為是外國人，外界有疑慮他是否需要到「外國人專門監獄」服刑一事，副典獄長黃勝雄也說明，一般外籍人士確實要移送北監，不過Toyz是港澳人士例外，而如果家屬想要會客，從今天起就可以開始會見。
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