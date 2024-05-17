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Toyz「3469監獄日記開啟」！入監首夜狀況曝　第一餐吃1碗半白飯

▲前電競冠軍、直播主Toyz（劉偉健）因為販售二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞，16日已經入獄服刑。（圖／讀者提供）
▲前電競冠軍、直播主Toyz（劉偉健）因為販售二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞，16日已經入獄服刑。（圖／讀者提供）

記者張嘉哲/綜合報導

前電競冠軍、直播主Toyz（劉偉健）因為販售二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞，然而Toyz也在昨（16）日到台中地檢報到後入獄。獄方透露，編號「3469」的Toyz在入獄第一夜和其他人一起準時就寢，第一餐食慾其實還不錯，吃了一碗半的白飯。

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Toyz昨日進入台中監獄服刑，編號「3469」，據悉，Toyz入監後會先分配到2至3人一間的「新收舍房」，進行2星期的「新生訓練」，之後下工廠才會移往團體大房，工廠的工作內容包括摺紙袋、製作鑰匙圈、電線加工等，因每日工時長短不同，每月月薪大約落在500至600元。

▲實況主Toyz（劉偉健）因販毒遭判4年2個月定讞，今（16）日稍上午9時40分左右，他戴黑墨鏡、黑口罩現身台中地檢署報到。（圖／翻攝畫面）
▲實況主Toyz（劉偉健）因販毒遭判4年2個月定讞，（16）日他戴黑墨鏡、黑口罩現身台中地檢署報到。（圖／翻攝畫面）
獄方透露，第一晚Toyz的晚膳吃的是「五香滷肉、炒空心菜、韭菜豬血湯」，Toyz吃了一碗半的白飯，食慾看起來不錯，而9點就與其他收容人一起熄燈就寢，睡到今天早上6點30分才起床；在獄中的首頓早餐為「炊場自製饅頭、牛奶饅頭、麥茶、鮮奶」，但Toyz只吃了半顆饅頭。

值得注意的是，過去Toyz自稱美食公道伯，就曾經把自己在台中看守所、勒戒所吃到的食物拍成開箱文，還自嘲是「監獄版」，如今Toyz的監獄生活已經開啟，會被關多少、出來後是否又會推出「美食公道伯監獄篇」，外界都等著看。

▲Toyz入獄。（圖／讀者提供）
▲Toyz入獄第一夜9點就準時睡覺，第一餐胃口還不錯，白飯吃了一碗半。（圖／讀者提供）
外傳Toyz無法申請假釋！台中監獄回應闢謠

而在Toyz入獄後，外傳Toyz可能沒有辦法申請假釋，必須「關好關滿」。對此，台中監獄副典獄長黃勝雄出面闢謠，指本國籍與外國籍並未有差異，仍有假釋，其條件包含刑期必須過半、教化作業及操行分數要在3分以上，且必須保持3個月。

至於Toyz因為是外國人，外界有疑慮他是否需要到「外國人專門監獄」服刑一事，副典獄長黃勝雄也說明，一般外籍人士確實要移送北監，不過Toyz是港澳人士例外，而如果家屬想要會客，從今天起就可以開始會見。

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