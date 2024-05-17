特企／引領未來充電方式　實現電動車充電的極致方便

隨著全球減碳趨勢的推進，迪銳能源預見到2024年全球將部署數百萬個充電樁，覆蓋從城市到偏遠地區，並引入智能管理系統以提升充電效率。這些技術包括整合可再生能源的策略，不僅為電動車用戶提供了更便捷、快速的充電選擇，也加速了全球向新能源、可持續交通方式的轉型，為減碳努力貢獻了重要力量。
一站式充電服務–這種獨特的服務模式是迪銳能源的一大創新，突破了傳統充電站的經營模式，將多元化服務整合至一個平台，從而提高效率並為客戶帶來更多便利。用戶不僅能夠快速找到最近的充電站，還能預先查看充電樁的使用狀況、預約充電時間之外，迪銳能源以開放加盟方式，創造加盟主與地主多元化選擇。這不僅使得電動車用戶的充電過程更加快速便捷，也為加盟主創造了新的營收機會，為地主有效的完善土地的利用，實現了新能源與經濟效益的雙贏。迪銳能源的這一創新模式，正重新定義電動車充電服務的未來，引領行業邁向更加便捷、智能和電動車主友好的新時代。
迪銳能源正著眼於未來的藍圖，擁有雄心勃勃的發展計畫。該企業設定了在接下來的三年內，在台灣部署超過300樁商用充電樁的目標，旨在為電動車用戶提供更廣泛、更便捷的充電選擇。隨後，在未來五年內，迪銳能源將擴大其視野至全球市場，致力於將其創新的一站式充電服務推向國際，期望在世界各地建立充電網絡。透過這一策略，迪銳能源不僅希望透過全球電動車的普及，也致力於推動新能源的使用，為全球的永續發展貢獻力量。這一宏觀策略反映了迪銳能源對於創新技術和綠電生活圈未來的堅定承諾，展現了其成為行業領導者的願景和決心。