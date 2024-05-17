亞利桑那廠死亡事故只是其一！外媒：台積電在美挑戰「日益嚴峻」

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2022年，美國通過《晶片法案》，拜登政府向台積電尋求投資激勵，希望在美國本土建立晶片製造能力，而台積電計畫在美國亞利桑那州建造3座工廠，累積投資達650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目，據悉將創造約6000個工作機會，並惠及數以萬計的間接供應商。
然而，雖然拜登政府樂見於這樣的經濟發展，尤其今年又是大選年，但許多專家都直言，對美國是否有能力履行如此需要專業的職位，感到相當擔憂。陸續都有消息傳出，美國工人與台積電人員存在職場文化衝突，台積電因此難以補滿在當地的職缺，反而還被當地勞工指控，引進外籍員工、拉低當地薪資。
此外，因為美國STEM教育程度落後台灣、韓國或亞洲其他國家，所以台積電也很難填補在處理晶片製造中，須具備的、有豐富經驗，能處理高複雜及敏感設備的職位。
報導接著提到，面對重重挑戰，「台積電是否會將投資從美國轉移出去」成了一大問題，GlobalData Thematic Intelligence資深分析師歐米（Mike Orme）認為，台積電面臨來自蘋果等公司越來越大的壓力，要求更快實現多元化，以免未來又重現疫情大流行期間的供應鏈緊張，加上台灣本身也確實有很多會影響其供應鏈連續性的問題，比如地震、乾旱（晶片產業需要大量的水）、北京武力犯台威脅等，所以在全球的擴張確實有急迫性。
這種情況下，台積電在美國業務的延誤和招聘困難，不排除迫使台積電放棄美國，何況日本提供的補貼、材料、生產設備、勤奮熟練的勞動力、比歐美更低的成本等等，都使其成為多元化發展的一個好選擇。而且，日本邀請台積電設廠的積極度並不亞於美國，加上這次又遇上卡車司機重傷身亡的事故，種種因素都可能對台積電在美國設廠的進度造成傷害，導致台積電放棄美國作為投資目的地。