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亞利桑那廠死亡事故只是其一！外媒：台積電在美挑戰「日益嚴峻」

▲比起日本熊本廠，有外媒認為，台積電在美國的設廠就不那麼順利，加上近日又發生卡車司機重傷死亡的事故，種種因素，不排除迫使台積電考慮放棄未來在美國的投資。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲比起日本熊本廠，有外媒認為，台積電在美國的設廠就不那麼順利，加上近日又發生卡車司機重傷死亡的事故，種種因素，不排除迫使台積電考慮放棄未來在美國的投資。（示意圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台積電位於美國亞利桑那州的廠區，當地時間15日下午2點45分左右驚傳意外，一名外包商的清運卡車男司機，在查看廢硫酸外包清運槽車異常過程受到重傷，送醫急救仍不治。有外媒指出，此事只是台積電這家晶片巨頭，在美國擴大業務的最新打擊，它在當地面臨的挑戰遠不只如此，不排除促使台積電考慮未來將其在美投資，轉移到其他「更適合晶片製造」的地方。

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▲台積電位於美國亞利桑那州北鳳凰城廠區在15日下午傳出爆炸，造成現場一名男性工人受重傷。（圖／擷取自ABC15 Arizona影片）
▲台積電位於美國亞利桑那州北鳳凰城廠區在15日下午傳出爆炸，造成現場一名男性司機重傷，送醫搶救仍不治。（圖／擷取自ABC15 Arizona影片）
根據外媒《GlobalData》報導，台積電作為輝達（Nividia）和蘋果（Apple）的主要供應商，在高階半導體領域擁有壟斷地位，甚至有資料顯示，台積電供應了目前所有高端晶片的95％，新冠疫情後，各國開始意識並警覺到半導體供應鏈的問題，尤其近年人工智慧（AI）興起，也促使全球各政府制定、促進晶片政策。

2022年，美國通過《晶片法案》，拜登政府向台積電尋求投資激勵，希望在美國本土建立晶片製造能力，而台積電計畫在美國亞利桑那州建造3座工廠，累積投資達650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目，據悉將創造約6000個工作機會，並惠及數以萬計的間接供應商。

然而，雖然拜登政府樂見於這樣的經濟發展，尤其今年又是大選年，但許多專家都直言，對美國是否有能力履行如此需要專業的職位，感到相當擔憂。陸續都有消息傳出，美國工人與台積電人員存在職場文化衝突，台積電因此難以補滿在當地的職缺，反而還被當地勞工指控，引進外籍員工、拉低當地薪資。

此外，因為美國STEM教育程度落後台灣、韓國或亞洲其他國家，所以台積電也很難填補在處理晶片製造中，須具備的、有豐富經驗，能處理高複雜及敏感設備的職位。

報導接著提到，面對重重挑戰，「台積電是否會將投資從美國轉移出去」成了一大問題，GlobalData Thematic Intelligence資深分析師歐米（Mike Orme）認為，台積電面臨來自蘋果等公司越來越大的壓力，要求更快實現多元化，以免未來又重現疫情大流行期間的供應鏈緊張，加上台灣本身也確實有很多會影響其供應鏈連續性的問題，比如地震、乾旱（晶片產業需要大量的水）、北京武力犯台威脅等，所以在全球的擴張確實有急迫性。

這種情況下，台積電在美國業務的延誤和招聘困難，不排除迫使台積電放棄美國，何況日本提供的補貼、材料、生產設備、勤奮熟練的勞動力、比歐美更低的成本等等，都使其成為多元化發展的一個好選擇。而且，日本邀請台積電設廠的積極度並不亞於美國，加上這次又遇上卡車司機重傷身亡的事故，種種因素都可能對台積電在美國設廠的進度造成傷害，導致台積電放棄美國作為投資目的地。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電位於日本熊本縣的廠房，帶動當地經濟與半導體發展。（圖／美聯社／達志影像）

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