同婚5週年！政策討論帶動成效顯著　同志支持度56.5%創歷年新高

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至於民眾對男男配偶進行代孕的態度，雖然未突破50%，但相較去年支持度上升5個百分點，足見社會對於代孕的討論也越加開放。大平台表示，日前衛福部已經公告人工生殖法修法草案，將單身女性、異性伴侶、同性配偶，都納入法案的內容，大平台正面看待更開放的修法方向，但也希望往後法案的討論能確保所有人的身體自主權受到完整法律保障。台大社會系吳嘉苓教授也表示，本次大平台的調查結果可以看出人工生殖法的修法刻不容緩，期待未來的修法可以納入多元反歧視的概念。
此外，根據調查，近五年來同婚政策的支持度增加了11個百分點，而同志友善的社會接受度在過去一年間成長持平，未顯著上升。立委范雲說明「過去的憂慮跟恐懼是來自不了解，只要持續推動社會溝通，台灣的社會便可展現開放與進步的價值」。去年通過跨國同婚，行政院涵釋應不受他國政策限制，並指出台灣在亞洲地區的影響力，如泰國即將在今年底推出相關政策，而日本、韓國及尼泊爾也在逐步推進。
台灣青年民主協會理事長張育萌提到，從民調當中可以發現，超過三分之二的受訪者，對於多元參政表現出正面態度，尤其20-39歲的青年族群更有超過九成的接受度，在壯年世代的接受度也超過六成。在民間由彩虹平權大平台於2024年選舉期間推出pridewatch網站檢視政治人物同志友善態度，已突破100萬瀏覽顯示台灣對多元價值的重視。也期待國內各政黨，能夠一同順應潮流，反映台灣多元面貌，在未來的政治競逐過程裡，讓多元參政有更多可能性。
最後，現場與會者也呼籲社會各界，特別是政府部門，應繼續推動性別平等教育及反歧視法的立法和落實，各政黨應重視多元價值，反映社會民意期待。